Habló el "Rey": Stephen King eligió las mejores y peores adaptaciones de su obra.

Con motivo del reciente estreno de una nueva miniserie basada en la novela "Apocalipsis" (The Stand), Stephen King dio una entrevista y eligió cuáles fueron las mejores y peores adaptaciones televisivas en torno a su amplia obra. Hay algunas sorpresas, como por ejemplo el hecho de que siga prefiriendo su propia versión de "El resplandor" a la de Stanley Kubrick, que la detesta. "Amo a Kubrick como director, pero sentí que no tenía las agallas para hacer esto en particular".

En diálogo con The New York Times, el autor de novelas célebres como "Carrie", "Misery", "El resplandor", "El misterio de Salem´s Lot", "It", "Cujo" y "Christine", entre otras, hizo una valoración de sus adaptaciones televisivas favoritas y en aquella que no le gustaron, marcando aciertos y errores.

"It" (1990)

"Me gustó mucho esa serie, y pensé que Tim Curry hizo un gran Pennywise. Asustó de veras a muchos niños en esa época. Una de las razones por las que las películas con Bill Skarsgard fueron un gran éxito tiene que ver con que los niños recordaban haberla visto en la televisión, así que fueron a verla".

"Los Tommyknockers" (1993)

"Jimmy Smits es un buen actor, pero como el poeta alcohólico Jim Gardener, tuvo que entonar un montón de líneas pretenciosas y portentosas. Y con poco más de tres horas, la miniserie debería haber sido mucho más larga. Además todo lucía un poco barato y tirando de cualquier manera, sentí que no captaron nada el sentido del libro."

"Apocalipsis" (1994)

"Mick dirigía todo, y yo escribía todo, así que nunca hubo ningúna desigualdad en la forma en la que trabajamos, tenía un solo estilo en todo el camino. A Mick le encantaba el libro y se comprometió con la idea de que sólo debíamos ceñirnos al mismo, que es lo que hicimos. La ABC gastó mucho dinero en el proyecto".

"The Langoliers" (1995)

"Vinieron a Bangor para rodar esas escenas. Me gustó porque trajo dinero a la ciudad, y me gustó el guion. No puedo recordar si lo escribí o no. ¿Lo hice?. Bueno, yo actuaba en élla, como un ejecutivo de negocios vacilón en una secuencia onírica en la pista de un aeropuerto".

"El resplandor" (1997)

"Digámoslo así. No me gusta la película. Nunca lo ha hecho. La Admiro y a Kubrick como director, que es algo que a veces se pierde en el revuelto de opinión, cuando la gente que ama la película me critica. Amo a Kubrick como director, pero sentí que no tenía las agallas para hacer esto en particular. No me gusta el arco de Jack Nicholson como Jack Torrance, porque no es realmente un arco, es una línea plana. Está loco desde el inicio".

"Steven Weber sabía lo que se suponía que debía hacer: Se suponía que debía expresar el amor por su familia, y que el hotel abruma gradualmente su sentido moral y ese amor. Rebecca De Mornay interpreta a Wendy Torrance tal y como está en el libro, es por lo que me gusta realmente esta miniserie, tengo que volver a ponérmela algún día".

"La tormenta del siglo" (1999)

"Esta es mi favorita absoluto de todas. Me encantó Colm Feore como Linoge, y me encantó la historia. La filmaron en el puerto del suroeste de Maine en invierno y con la nieve, así que tienes la sensación de estar en esa impresionante ventisca con la gente atrapada en ella. Hicieron un trabajo estupendo".

"Rose Red" (2002)

"Me dolía mucho, pero pensé que me encantaría hacer un homenaje a Shirley Jackson. El resultado fue una miniserie de fantasmas con el espíritu de Hill House pero la producción tuvo problemas, incluyendo la muerte del actor David Dukes, y al final, no quedé encantado con la forma en la que resultó. No tuvo el impacto que tuvo 'La tormenta del siglo'. Parte de las interpretaciones fueron un poco... bueno, tal vez fue el guion"

"La cúpula" (2013-2015)

"Los primeros episodios fueron geniales. Pero lo que pasó es que la CBS quería básicamente puré de patata, nada demasiado desafiante, algo para llenar algunas horas. A medida que la serie avanzaba, descarriló y finalmente descendió a la completa mediocridad. Fue algo triste, pero no me molestó. Dejé de verla después de un tiempo porque no me importaba"

"Mr. Mercedes" (2017-2020)

“Fue como si hubiéramos llevado un espectáculo de estadio a una cafetería. Me gustó mucho, pero nadie la vio. Ahora se están transmitiendo en su plataforma Peacock gracias a Dios, por fin la gente la está viendo ahora".

"Castle Rock" (2018-2019)

"J.J. Abrams se acercó a mí y me dijo que quería usar la ciudad ficticia de Castle Rock como un área de montaje para llevar algunos de mis personajes y (podría sonar grandilocuente llamarlo así) la mitología. Las personas involucradas eran grandes fans de los libros, y me gustó mucho lo que hicieron. En la segunda temporada, realmente cogieron el tono, me hubiera gustado verla continuar y crecer un poco".

"The Stand" (2020)

"He visto algunos cortes en bruto, y realmente no puedo darles una opinión todavía, excepto para decir que fue interesante verlo llevado al siglo XXI y ver algunos de los cambios que se hicieron. La novela era muy de blancos; la miniserie era muy de blancos. Han hecho algo multicultural aquí, y eso tiene mucho sentido. Siempre supe que había una cosa más que tenía que decir en ese libro, una escena más que quería escribir, finalmente lo hice y estoy feliz por ello".