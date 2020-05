Se suicidó John Lafia, el creador de Chucky

La mítica saga de horror Chucky despidió a su creador John Lafia, quien se suicidó a los 63 años en su casa de Los Ángeles. El cineasta se hizo conocido por trabajar en en las películas del muñeco diabólico, desarrollando el guión y la dirección de las dos primeras entregas.

“Estamos devastados de enterarnos del fallecimiento de nuestro amigo John Lafia. Fue una parte crucial de la familia ‘Chucky’ desde el principio. Coescribió el guión original de ‘Child’s Play’ junto con el director Tom Holland y yo, y John dirigió ‘Child’s Play 2’, la película favorita entre los fanáticos de ‘Chucky’”, expresó Don Mancini a través de Facebook, al momento de enterarse de la partida de su colega.

Mancini preparo un homenaje de fotografías en sus redes sociales y un video, compilando algunos de sus títulos más célebres. “John fue un artista increíblemente generoso. Me dejó acompañarlo a cada reunión y seguirlo en el set; me enseñó más sobre el cine durante la producción de esa película, que varios semestres en la escuela. John también fue una de las personas más curiosas y creativas que he conocido, alguien que siempre tomaba fotos y anotaba ideas”, escribió en la publicación. A John Lafia le sobreviven sus dos hijos con la ilustradora Beverly Hong: Tess y Kane.

Chucky es un muñeco Good Guy que fue poseído por medio de magia vudú por el asesino en serie Charles Lee Ray. El éxito de la primera cinta llevó a que el universo del muñeco asesino se expandiese a lo largo de siete entregas más y un lugar memorable en la cultura popular del cine de terror.