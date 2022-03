Sandra Bullock se retira de la actuación: "Deseo estar con mis hijos"

La popular actriz Sandra Bullock contó cómo será su futuro en la industria del entretenimiento, en medio de una larga carrera éxitos taquilleros como las comedias Miss Simpatía y La Propuesta.

Sandra Bullock, querida actriz de Hollywood conocida por las películas Miss Simpatía, La Propuesta, The Blind Side, Birdbox o la reciente Imperdonable, estas dos últimas en Netflix, anunció un determinante cambio de rumbo laboral en su futuro. "Me voy a dar un tiempo de descanso", indicó durante una reciente entrevista.

"Me tomo mi trabajo muy seriamente. Pero ahora solo deseo estar con mis hijos y mi familia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto significa que me voy a dar un tiempo de descanso", precisó Bullock en diálogo con Entertainment Tonight Canada durante el Festival SXSW en Austin, Texas.

Y agregó: "No sé por cuánto tiempo será, necesito estar en el lugar que me hace más feliz". Bullock, de 57 años, se encuentra promocionando La ciudad perdida, una comedia romántica de aventuras que protagoniza junto a Channing Tatum y tiene Daniel Radcliffe, Da'Vine Joy Randolph y Brad Pitt en papeles secundarios. La película dirigida por Aaron Nee y Adam Nee llegará a los cines argentinos el 24 de marzo.

Cómo será Bullet Train, la mega producción con Brad Pitt y Sandra Bullock

Sony Pictures presentó el tráiler completo de Bullet Train, un divertido y delirante thriller en el que Brad Pitt se convierte en un asesino a sueldo que luchará a contrarreloj contra otros sicarios para poder completar su misión. Dirigida por David Leitch (Atómica, Deadpool 2), un viaje sin escalas en el famoso tren bala japonés se estrenará en cines el 21 de julio.

El ganador del Oscar por Once Upon a Time in Hollywood se mete en un asesino a sueldo con el pseudónimo de Ladybug. Aparentemente, su misión es sencilla. Debe viajar en el tren bala de Tokio, donde debe recoger un maletín y entregarlo en un punto de recogida. Lo que no esperaba es que hubiera otros interesados en hacerse con el maletín y que tenga que enfrentarse a un buen número de sicarios y mercenarios dispuestos a matar para cumplir con su objetivo. Un viaje lleno de adrenalina que se convertirá en una encarnizada batalla a muerte por llegar al destino en poder del preciado maletín.

Un viaje lleno de asesinos, entre los que están Joey King (Prince), Andrew Koji (Kimura), Aaron Taylor-Johnson (Tangerine), Brian Tyree Henry (Lemon) y Zazie Beetz (Hornet). Brad Pitt no estará solo, puesto que Masi Oka, Michael Shannon, Logan Lerman, Hiroyuki Sanada, Karen Fukuhara y el cantante Bad Bunny se unen a este sangriento viaje, además de contar con Sandra Bullock como Maria Beetle.