Marvel anunció todas sus películas y series hasta el 2025

Marvel se prepara para años cargados de series y películas con viejos y nuevos personajes que harán flamantes apariciones en el universo súper heroico.

Tres años después de presentar la Fase 4 del Universo Cinematográfico Marvel en la Comic-Con de San Diego, Kevin Feige presentó la Fase 5 y anunció las nuevas producciones de la compañía -entre las que destacan las nuevas aventuras de Avengers- hasta el 2025.

Kevin Feige anunció que Black Panther: Wakanda Forever será la última película de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (con fecha de estreno para noviembre de este año) y que la cinta que dará inicio a la Fase 5 será Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la cual llegará en febrero de 2023, con Kathryn Newton como la nueva Cassie Lang. El Daredevil de Charlie Cox tendrá su propia serie en Disney+ titulada Daredevil: Born Again, una producción que tendrá un total de 18 episodios y estará co-protagonizada por Vincent D'Onofrio. La misma se estrenará en 2024.

Esta no será la única aparición de Daredevil ya que también lo hará en la serie She-Hulk, con Tatiana Maslany, Mark Ruffalo y Tim Roth. También se confirmó que Anthony Mackie tendrá su película en solitario como Capitán América y la misma llegará en mayo de 2024.

La película sobre antihéroes Thunderbolts formará parte de la Fase 5 y se estrenará en julio de 2024. También, James Gunn anunció que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 será el fin de los personajes en Marvel y anunció que la cinta llegará en mayo de 2023. Además de los anuncios live action, también anunció producciones animadas que llegarán próximamente al servicio de streaming como Spider-Man: Freshman Year, X-Men 97, Marvel Zombies y nuevas temporadas de What If…?. También se confirmó que la segunda temporada de Loki llegará a la plataforma de streaming en algún momento del 2023, sin fecha confirmada. Mientras que Blade, Echo, Ironheart y Agatha: Coven of Chaos también llegarán en el mismo año.

En el 2024, finalmente harán una nueva aparición (tras dos intentos fallidos de adaptación) Los 4 Fantásticos, con una película que llegará en el mes de noviembre. Y en 2025 los fanáticos tendrán, por partida doble, al equipo de héroes más famoso de la compañía: Avengers: The Kang Dynasty (2 de mayo) y Avengers: Secret Wars (7 de noviembre); se trata de dos películas sumamente importantes para los admiradores de la saga que inició con Chris Evans, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, entre otros.