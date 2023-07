La furia de Karen Allen con los guionistas de Indiana Jones 5: "Decepcionada"

La actriz que encarna a Marion en la saga Indiana Jones hizo un fuerte llamado de atención a los guionistas de Indiana Jones y el dial del destino y se despachó con fuertes críticas.

Indiana Jones y el dial del destino, la quinta y última entrega de la saga protagonizada por Harrison Ford como el legendario arqueólogo, ya está en todos los cines y son cientos los fanáticos que pudieron despedirse del héroe del cine de aventuras en este último filme dirigido por James Mangold. Pero no todos se mostraron felices con el resultado de la película: la actriz Karen Allen, Marion en la saga, se despachó con fuertes críticas a los guionistas por el rumbo que tomó la historia y su personaje.

La actriz Karen Allen, que desde Los cazadores del arca perdida interpretó a Marion en la saga de Indy, aseguró que se siente decepcionada con Mangold y su equipo. Allen regresaba por tercera vez a la franquicia como el eterno interés romántico del protagonista y, sin embargo, pese a que cuando Steven Spielberg iba a dirigir la película su papel era fundamental, reveló que todo cambio con el relevo de cineasta y la llegada del responsable de filmes como Logan y Contra lo imposible.

En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter la actriz explicó como su rol en Indiana Jones y el dial del destino se vio tremendamente reducido. "Cuando Steve iba a dirigir la película no tuve oportunidad de leer el guion, pero sabia que Marion estaba mucho más involucrada" afirmó. "Luego supe que James estaba contratando nuevos quionistas y que iba a haber un enfoque totalmente nuevo, con un nuevo director y guionistas, pero realmente no sabía más", añadió sobre la salida de Spielberg y la llegada de Mangold al proyecto.

"Lo siguiente que supe fue que estaba leyendo un guion con la historia de la película y, por supuesto, me sentí decepcionada. Pensaba que iba a ser una parte importante de la película, pero esa no fue la dirección que decidieron tomar", reconoció Allen, cuyo arco narrativo se vio reducido a un pequeño tramo sobre el final de la película, cuando junto a Indiana deciden volver a apostar a estar juntos tras la muerte de su hijo en la guerra.

El problema de guión de Indiana Jones 5 que modificó la historia de Marion

"Creo que tuvieron algunos problemas con el tema de que Shia LaBeouf no regresara, así que decidieron crear esa historia de que Matt había muerto en la guerra y provocado una brecha entre Marion e Indy", cerró, exponiendo lo residual que pasó a ser su papel en el filme. "Cuando lo leí, vi que podían borrarme de un plumazo. Pero me hizo muy feliz que al final volvieran a estar juntos', sentenció, confirmando las palabras de Ford sobre el romántico final de la película.