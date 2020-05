Kevin Spacey comparó la pandemia de coronavirus con sus denuncias por abuso sexual

En plena crisis social por la pandemia reapareció Kevin Spacey con una comparación repudiable entre el coronavirus y las denuncias por abuso sexual que lo llevaron a la justicia. "Sé lo que se siente que todo cambie de repente", expresó, haciendo referencia al momento que se destruyó su carrera en la industria del entretenimiento.

"Generalmente no me gusta decirle a la gente que entiendo por lo que están pasando, porque no alcanza con decirles eso, ya que cada experiencia es única y muy personal. Pero en este caso sí siento que sé muy bien cómo que es que tu mundo de repente se detenga por completo", reveló sobre la pandemia, en diálogo con el podcast Bits & Pretzels,

Y prosiguió con una absurda comparación entre la decena de denuncias por abuso sexual que salieron en su contra a finales de 2017, con la coyuntura actual que atraviesa el planeta. "Creo que son situaciones similares, aunque por razones y circunstancias muy diferentes, pero las luchas emocionales son muy parecidas"

Tras el escándalo que destapó el actor Anthony Rapp, quien fue el primero en afirmar que la galardonada estrella del cine intentó abusar de él cuando tenía 14 años, Netflix lo despidió del éxito televisivo "House of Cards" y mató a su personaje. De ahí en más su carrera terminó y ninguna de las grandes productoras quiso vincularse con Spacey. "Mi trabajo, muchas de mis relaciones, mi posición en mi propia industria desaparecieron en cuestión de horas", sentenció el actor, defendiéndose y provocando un incómodo momento radial.