Ir al cine por menos de $6.000: la opción para los que llegan justos a fin de mes.

Una de las actividades de ocio más fantásticas y preferidas de los argentinos es ir al cine, algo que en los últimos años se volvió un privilegio al que cada vez menos personas pueden acceder. Pero aunque muchos lo vean difícil es posible acceder a entradas económicas con programaciones destacadas y para todos los gustos.

Especial Halloween de las cadenas de cines

Las cadenas Cinemark-Hoyts ya lanzaron una preventa especial de su "Temporada siniestra", con motivo de los festejos por Halloween. Desde el jueves 30 de octubre hasta el miércoles 5 de noviembre, los cinéfilos podrán disfrutar una cartelera especial de filmes de terror por solo $5.500. Entre las propuestas a elegir se encuentran los reestrenos de Casper, clásico de 1995 con Bill Pullman y Christina Ricci, El Cadáver de la Novia, de Tim Burton, Pesadilla en la Calle Elm y Scream, de Wes Craven, y El Exorcista, de William Friedkin, hasta películas recientes como Sinnners, de Ryan Coogler, entre otras.

Museos y centros culturales

A lo largo y ancho de Argentina hay decenas de centros culturales y museos que ofrecen programaciones de cine a precios accesibles. Para quienes están en Argentina, opciones a destacar son: el Museo del Cine, en el barrio de La Boca, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA), en Recoleta, el teatro Hasta Trilce, en el barrio de Almagro, la sala Leopoldo Lugones, del Teatro San Martín. En estos circuitos se pueden ver películas gratuitas o por entradas populares a precios que no exceden los $10.000.

Espacios INCAA

Otra opción posible para quienes aman las películas argentinas son los espacios INCAA. En Buenos Aires el más importante es el cine Gaumont, ubicado en el barrio de Congreso.