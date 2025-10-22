Es una de las películas más esperadas del 2025, llega a Netflix y está basada en una de las mejores novelas de la historia

Netflix anunció el estreno en cines de Frankenstein, de Guillermo del Toro.

Netflix anunció la fecha de estreno de Frankenstein, una de sus películas más esperadas del año. El clásico creado por Mary Shelley volverá a la gran pantalla de la mano de Guillermo del Toro y tendrá su paso por los cines antes de llegar a la plataforma.

"Mi creador ha contado su relato. Ahora yo contaré el mío". Con esta declaración de intenciones arranca el nuevo trailer de Frankenstein, que llegará a salas de cine seleccionadas el próximo 23 de octubre y dos semanas más tarde, el 7 de noviembre, llegará a Netflix. El avance, de poco menos de dos minutos y medio, está narrado desde la perspectiva del monstruo creado por Viktor Frankenstein (Oscar Isaac), a quien interpreta Jacob Elordi.

Además de los ya mencionados Elordi e Isaac, completan el reparto de la versión de Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro otros como Mia Goth, Felix Kammerer, David Bradley, Lars Mikkelsen y Christian Convery, con la participación de Charles Dance y Christoph Waltz.

Del Toro, que se alzó con el Oscar a mejor dirección con La forma del agua en 2018, produce, escribe y dirige Frankestein. El director mexicano reveló hace meses que tenía esta película en mente desde que era un niño. "Llevo 20 o 25 años intentando hacerla. De hecho, algunas personas pueden incluso pensar que estoy un poco obsesionado con Frankenstein. Y probablemente tendrían razón. A lo largo de las décadas, el personaje se ha fusionado con mi alma de tal manera que se ha convertido en una autobiografía. No hay nada más personal que esto", expuso.

Los grandes estrenos de Netflix para el cierre del 2025

Frankenstein es una de las grandes apuestas del gigante del streaming de cara a la temporada de premio junto a otras como Una casa llena de dinamita, la primera pelicula en ocho años de Kathryn Bigelow a Jay Kelly, un drama dirigido por Noah Baumbach y protagonizado por George Clooney y Adam Sandler.