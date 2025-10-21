Dura casi dos horas y es furor en Netflix: la película española que hay que ver

Un Fantasma en la Batalla es de las películas más vistas de Netflix.

Una película española es una de las ficciones más vistas de Netflix, ya que su trama atrapante captó la atención de todos los usuarios. Se trata de una opción ideal para desconectarse de la rutina y compenetrarse en una historia de suspenso que tiene al espectador enganchado hasta el final.

El film en cuestión es Un Fantasma en la Batalla, cuya historia gira en torno a Amaia, una agente de la Guardia Civil que pasa varios años infiltrada en las filas de ETA. Su misión consiste en descubrir la localización de los escondites de armas, llamados zulos, que la organización mantiene distribuidos en el sur de Francia.

Un Fantasma en la Batalla fue dirigida y escrita por Agustín Díaz Yanes, protagonizada por Susana Abaitua y estrenada el pasado 3 de octubre con un gran éxito de reproducciones. La película tuvo su debut el 24 de septiembre de 2025 en el 73º Festival Internacional de Cine de San Sebastián y luego llegó a las salas de cine españolas el 3 de octubre del mismo año, distribuida por Tripictures. Dos semanas más tarde, el 17 de octubre, fue incorporada al catálogo de Netflix y hoy es furor en la plataforma.

"Una joven guardia civil lo deja todo para hacerse pasar por integrante de ETA con un único objetivo: localizar los escondites de los terroristas en el sur de Francia", reza la sinopsis oficial que redactaron desde Netflix y también definieron a la ficción como "De intriga".

Un Fantasma en la Batalla.

Elenco de la película Un Fantasma en la Batalla