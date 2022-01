¿Hacía falta? Disney confirmó la live action del clásico animado Los Aristogatos

La película animada Los Aristogatos (1970) no escapó del fenómeno de las live actions y se une al largo listado de Disney de clásicos hechos en imagen real.

Tras los éxitos en taquilla de El rey león, Aladdin o La bella y la bestia, y las más recientes Mulan o Cruella, que estrenó directo en su servicio de streaming, Disney continúa reviviendo a los personajes de sus clásicos de animación en imagen real. Y ahora es el turno de Los Aristogatos, la icónica cinta animada con gatitos que cautivó a grandes y chicos.

El libreto de la película lo firmarán los guionistas Keith Bunin, para quien el campo de la animación no le es desconocido puesto que se encargó de la historia de Onward para el estudio, y Will Gluck, el director de Peter Rabbit 2: A la fuga. Según informó Deadline, el filme aún se encuentra en una fase inicial de desarrollo por lo que aún se desconocen detalles sobre la adaptación en lo referente a si se estrenará en cines o directamente en la plataforma. Lo que sí asegura la información es que tendrá una estética similar a la de la película de La dama y el vagabundo, estrenada en 2019 en Disney+.

Estrenada en 1970, Los Aristogatos sigue las aventuras de unos felinos afincados en París y que reciben la impactante noticia de que van a heredar el cuantioso patrimonio de Madame Adelaide Bonfamille, su dueña. Celoso de ello, Edgard, el mayordomo decide raptar a los gatos y los abandona a su suerte en el campo. Para impedir tamaña injusticia, acabarán trazando un plan junto a Thomas O'Malley, un gato callejero que se ofrece a guiar a Duquesa y sus tres retoños para regresar a la ciudad y socavar los planes del pérfido sirviente para quedarse con su herencia. La película fue dirigida por Wolfgang Reitherman y está disponible en Disney+.

Además de este proyecto, Disney también tiene en marcha otros remakes de sus clásicos en imágen real como La Sirenita, protagonizada por Halle Bailey, Blancanieves con Rachel Zegler, Rapunzel, Bambi, Lilo & Stitch, Hércules, Peter Pan o Pinocho dirigida por Robert Zemeckis y con Tom Hanks en el rol de Gepetto. Por este trance del remake ya pasaron títulos como Alicia en el País de las Maravillas, Aladdin, El rey león, Dumbo, La bella y la bestia, Mulán, Cenicienta y El libro de la selva.

¿Walt Disney fue congelado? La verdad detrás de la historia

Corría el año 1966 y Walter Elias Disney estaba enfocado en los próximos proyectos. Ya había inaugurado el parque de Disneyland en 1955, en California, pero tenía como objetivo abrir otro en Orlando. Era una de las personalidades más reconocidas del planeta y contaba con muchísimo dinero. Sin embargo, en noviembre de aquel año, comenzó a tener dolores y molestias en el cuerpo, por lo que acudió al médico, que le ordenó hacer unas placas. Las mismas arrojaron que tenía una mancha en el pulmón izquierdo. Era cáncer y el productor era muy fumador.

El hermetismo invadió los estudios de Disney. Walt fue operado de urgencia y la familia mantuvo la noticia en la intimidad. El 15 de diciembre de 1966, no pudo vencer a la enfermedad y murió a los 65 años. La noticia conmocionó a todo Estados Unidos y a todo el mundo. No había forma de comprender lo que había sucedido. Por decisión de sus seres queridos, su cuerpo no fue velado ni hubo una ceremonia de carácter público. Y allí comenzó la leyenda que, al día de hoy, sigue siendo repetida una y otra vez.

Luego de la muerte de Walt Disney, a quien no velaron de manera pública y sin cámaras de fotos o de televisión de por medio, comenzaron a circular versiones que tenían que ver con que su cuerpo fue congelado. ¿Cómo se iniciaron? Al parecer, trabajadores de la propia empresa hicieron bromas al respecto, indicando que había sido congelado. De hecho, una revista de California lo afirmó. Y la bola de nieve se hizo cada vez más fuerte, ya que en aquellos tiempos se hablaba de que la ciencia podía congelar a un ser humano para luego encontrar la cura y hacerlo resucitar. Este método se lo conoció como "criogenización".