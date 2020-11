Festival de Cine de Mar del Plata: guía de imprescindibles Parte 2

"Seize printemps" podrá disfrutarse en el marco de la Competencia Internacional.

Ya faltan pocos días para el 35to. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se desplegará de modo virtual y gratuito entre el 21 y el 29 de noviembre. De las más de 70 películas que podrán disfrutarse, El Destape te acerca la grilla completa de los largometrajes seleccionados para la Competencia Internacional.

Películas del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata

El año del descubrimiento

Dirección: Luis López Carrasco

País: España, Suiza

Película online: 22 23 24 de Noviembre

El año 1992 fue el 500° aniversario de la llegada de Colón a América. En España fue también el año de las Olimpíadas de Barcelona y de la exposición universal de Sevilla, dos momentos de la entrada simbólica del país a la nueva Europa, mientras en los Países Bajos se firmaba el Tratado de la Unión Europea. Al mismo tiempo, en Cartagena, Murcia, una serie de huelgas terminaban con el incendio del parlamento local. El año del descubrimiento transcurre en un tiempo entre ese y el nuestro, en un bar de la ciudad en el que se juntan personas de varias generaciones a beber, comer y hablar. Las conversaciones están atravesadas por estos eventos, pero sobre todo por sus daños colaterales.

Las Mil y Una

Dirección: Clarisa Navas

País: Alemania, Argentina

Película online: 23 24 25 de Noviembre

Luego de su debut en el largometraje de ficción con Hoy partido a las 3 (2017), la directora Clarisa Navas amplía su universo y vuelve a mostrar un talento único a la hora de transformar una historia personal en ficción. Filmando en el barrio Las Mil Viviendas de la provincia de Corrientes, Navas logra recrear un territorio en el que las relaciones humanas y afectivas, pero también de poder, son narradas a través de la vida de un grupo de personas relacionadas por lazos familiares y de amistad. En medio de otras historias, en ese escenario nace el amor entre Iris y Renata, atravesado por los prejuicios y la inocencia, en una sociedad en la que las agresiones hacia lo distinto conviven con la solidaridad.

Adiós a la memoria

Dirección: Nicolás Prividera

País: Argentina

Película online: 25 26 27 de Noviembre

“Me pasé toda la vida preguntándome sobre la función del recuerdo, que no es lo contrario del olvido, sino más bien su reverso. No recordamos, reescribimos la memoria como se reescribe la historia”, dijo Chris Marker, un director que, al igual que Nicolás Prividera, siempre consideró al cine como una herramienta contra el olvido, que nunca debe dejar de lado la política y debe mostrar las consecuencias que ejerce sobre la sociedad. En Adiós a la memoria un padre registra la vida de su hijo en filmaciones caseras, imágenes que más tarde su hijo, ante la enfermedad irreversible de su progenitor, utiliza para realizar una película que da cuenta de la difícil relación entre ellos y la historia de un país que parece insistir en no aprender de sus errores.

Red Post on Escher Street

Dirección: Sion Sono

País: Japón

Película online: 24 25 26 de Noviembre

El nuevo film de Sion Sono cuenta las incidencias previas a la producción de la nueva película de un joven director estrella, Tadashi Kobayashi, cuando se abre la convocatoria a un casting para actrices y actores amateurs. Fans del realizador de culto, jóvenes aspirantes y adolescentes curiosos se dan cita en las audiciones, con el anhelo de formar parte de la aventura.

Moving On

Dirección: Yoon Dan-bi

País: Corea del Sur

Película online: 25 26 27 de Noviembre

El mismo año que otra película coreana sobre familias, clases sociales y problemas inmobiliarios marcaba un hito en la historia del cine mundial, la joven directora Yoon Dan-bi realizaba su ópera prima con elementos similares, pero con una mirada centrada en la introspección de sus personajes y una notable sensibilidad para realizar un retrato sobre la vida de una familia, utilizando las herramientas cinematográficas con simpleza y sabiduría. Luego del divorcio de sus padres, la adolescente Okju, junto a su padre y su hermano, se muda a la casa de su abuelo. A partir de ese momento, las rutinas de la familia se verán cambiadas, lo que les da un nuevo sentido a las vidas y a los sentimientos de los protagonistas.

Seize printemps

Dirección: Suzanne Lindon

País: Francia

Película online: 26 27 28 de Noviembre

Suzanne es una adolescente distinta a sus compañeros del colegio. Se aburre con ellos, se viste diferente y, en una fiesta, cuando le piden que les ponga un puntaje del 1 al 10 a cada uno de los chicos, responde que les pondría un 5 a todos. En su habitación tiene un afiche de A nuestros amores de Pialat con su título alternativo, que es el nombre de la adolescente que interpreta Sandrine Bonnaire en la película: Suzanne. Camino al colegio se cruza todo el tiempo con Raphaël, un hombre de 35 años que actúa en una obra en el teatro del barrio, y algo surge entre ambos.

Shiva Baby

Dirección: Emma Seligman

País: Canadá, Estados Unidos

Película online: 27 28 29 de Noviembre

La película comienza con nuestra heroína Danielle, estudiante universitaria, teniendo sexo con su sugar daddy Max, un tipo de treinta y pico. Luego sale corriendo a encontrarse con sus padres para ir a un funeral judío, si bien no recuerda quién fue que murió. En la shiva la vemos pasar por varias situaciones incómodas: tiene que soportar comentarios de todo el mundo sobre su reciente pérdida de peso y la presencia de Maya, su mejor amiga de toda la vida pero también su ex. De repente, se da cuenta de que uno de los invitados es nada menos que Max, quien resulta ser un viejo amigo de la familia, junto a su esposa y su bebé.

Nosotros nunca moriremos

Dirección: Eduardo Crespo

País: Argentina

Película online: 27 28 29 de Noviembre

¿Cómo se representa el dolor de la pérdida? Una madre recibe en una comisaría las pertenencias de su hijo de 22 años. Toda una vida parece caber en un sobre de papel madera. Nadie sabe cómo ocurrió la muerte. Su cuerpo fue hallado a la intemperie por un hombre montado a caballo. Filmada en los paisajes de Crespo y Libertador General San Martín, en la provincia de Entre Ríos, Nosotros nunca moriremos retrata el extraño proceso de despedida de un hijo de manera pausada, pensante. Un ritmo manso que refleja la lentitud del tiempo cuando uno atraviesa la tragedia. Los pasos, los trámites, la burocracia, los pésames. Mientras esta madre experimenta el duelo, contesta las dudas de su hijo menor, quien se pregunta si existe la vida eterna. “Supongo que, algún día, cuando estemos muertos, nos encontraremos con nuestros seres queridos”, le explica sin fuerzas. No conforme con esas palabras, su hijo deberá descubrir las respuestas por sí solo. Es el comienzo de un camino sin retorno: la adultez.

Isabella

Dirección: Matías Piñeiro

País: Argentina

Película online: 21 22 23 de Noviembre

Isabella es la quinta entrega de Las Shakesperiadas de Matías Piñeiro; su película formalmente más experimental, y al mismo tiempo la más comprometida con el drama de sus personajes. La historia de una mujer que atraviesa el fin de su juventud afrontando los conflictos de esa etapa (la maternidad, los problemas económicos y las desilusiones que provoca cierta idea de éxito) es desarrollada a través de una estructura narrativa que reemplaza la noción de secuencia por la de zona. Cada gran bloque es trabajado como si fuera una superficie de color, dividida en fragmentos y luego recombinada “arbitrariamente” con otras. De esta manera, el espectador reconstruye en su cabeza las escenas y el orden entre ellas, practicando una especie de montaje a la distancia que nunca resiente la emotividad de la dramaturgia. Al contrario, desligarse del orden causal allana el terreno para la potencia emocional de cada detalle, desde una piedra coloreada hasta el llanto contenido de la protagonista.

Sophie Jones

Dirección: Jessie Barr

País: Estados Unidos

Película online: 21 22 23 de Noviembre

La adolescencia es una etapa de emociones encontradas, de indecisiones, de no saber qué diablos está pasando. Y, si esa adolescencia es atravesada por el duelo, todo puede potenciarse. Sophie Jones acaba de perder a su madre y no tiene ni la menor idea de cómo afrontarlo. Impulsivamente, se le declara a Kevin: quiere besar, un poco de alegre efervescencia. Esa búsqueda de pulsión de vida, con la música bien alta de fondo, traerá actitudes imprevisibles para con quienes la rodean.