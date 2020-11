Fernando Juan Lima, el Presidente del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata: "Esta edición es de resistencia".

Ya faltan pocos días para el 35to. Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se desplegará de modo virtual y gratuito entre el 21 y el 29 de noviembre. Para anticipar esta fiesta del séptimo arte, El Destape dialogó con el Presidente del Festival, Fernando Juan Lima, sobre las posibilidades del streaming ante una realidad atravesada por la pandemia de COVID-19.

ED -Esta es la primera edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata que se hace por streaming, ¿cómo te llevás con esto?

Fernando Lima- No me encanta, pero es lo que podemos hacer en estas circunstancias. Obviamente que está pensado para encontrarse, ir a la ciudad de Mar del Plata, estar en las salas de cine. Hay algo que parece una pavada pero no lo es, que en esta edición se pierde: los encuentros casuales, sin cita. Eso también forma parte del Festival. No nos podíamos dar el lujo de saltearnos un año, teníamos que hacer el Festival de Mar de Plata. Si bien empezó en 1954, vamos por la edición número 35. Muchas veces se interrumpió con gobiernos no democráticos y a los que no les interesaba la cultura. No hacerlo daría una mala señal.

ED- Me quedé pensando en cómo la imposibilidad de hacer el Festival presencial hace que se rompa ese rito tan hermoso que es ir al cine, que describía a la perfección Federico Fellini.

FL- Tal cual. Hay mucha gente que se viene juntando días de las vacaciones para ir a Mar del Plata en noviembre y eso se pierde. Por eso, nos pareció esencial ser equilibrados para que todo lo que pueda replicarse lo mantengamos y aquello que no suma, no. Hay cuestiones que son innecesarias, como por ejemplo hacer un brindis por Zoom. Dan ganas de pegarse un corchazo, ¿quién brinda a través de una pantalla?

Por fortuna, también hay noticias buenas y la mayor de ellas es que el Festival llega de manera gratuita a todo el país. Y para los que piensan que es solo para cinéfilos, se van a encontrar con una programación muy amplia y diversa. Conviven a la perfección las películas de vanguardia, que quizás requieren más concentración, con historias de gore, suspenso y terror. Está bueno romper esas fronteras que permitan que en una sala una señora de setenta años y un estudiante de cine de diecinueve puedan ver el mismo cine. Abre nuevas posibilidades de disfrute. Ojalá que mucha gente que no haya ido al Festival pueda descubrirlo y al año que viene vaya a Mar del Plata.

ED- Es fundamental encontrar conexiones así, en donde convivan géneros más populares con cine de autor.

FL- Sí, y creo que también deberíamos preguntarnos todos por qué el cine de autor no puede ser popular. Hace un rato lo citaste a Fellini, si hoy en día Federico siguiera filmando sus películas solo se proyectarían en el Festival de Cine de Mar del Plata o en el BAFICI cuando antes se estrenaban en el mítico cine Libertador, de la Avenida Corrientes. ¿Qué cambió No creo que sea el público sino las coordenadas del negocio que hacen que se siga viendo la misma película de superhéroes en un 80% de las pantallas al mismo tiempo. Hoy en día Buñuel, Fellini, Bergman o Kurosawa no tendrían espacio en salas comerciales. Una de las cosas que me encanta del Festival es mirar las plateas, porque sacan todos los prejuicios que uno pueda llegar a tener.

ED- Uno de los Focos de este año lo dedican a la vasta obra de Pino Solanas, que falleció semanas atrás.

FL- Fue tristísimo. Cuando nos enteramos, cambiamos inmediatamente parte de la grilla porque era lo justo y lo que había que hacer. Pino no fue solo importante por su cine, que nos representa a nivel mundial, sino que fue un gran político. Con mayúsculas. Pocos supieron pintar tan bien a la Argentina.

Además, estuvo en la redacción del inciso 19 del artículo 75 de la Constitución Nacional que consagra la obligación del Congreso de la Nación de legislar en materia de identidad cultural, diversidad cultural y protección del espacio audiovisual. Estuvo en la discusión de la reforma de la Ley de Cine, del ’94, y se le debe gran parte de lo hecho para la creación de la Cinemateca y Archivo de la Imagen nacional. En materia de protección de la cultura, Pino siempre estuvo del lado que tenía que estar. Homenajearlo refuerza la idea de que esta edición del Festival es de resistencia.

ED- ¿Hay alguna película de esta edición que consideres que hay que prestarle especial atención?

FL- Muchas, pero me gustaría destacar una cinta de Raúl Ruiz – “El tango del viudo y su espejo deformante”- que es, sinceramente, una joya. Si bien es de 1967 está terminada, remontada y reconstruida de una manera increíble. Se había perdido el sonido y tuvimos que contratar a lectores de labios para que reconstruyan el guión. Insólito, pero el resultado es prodigioso.

Se puede acceder a la grilla completa del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata ingresando al link siguiente: https://www.mardelplatafilmfest.com/35/es/