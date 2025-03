El gran cambio que traerá la live action de Lilo y Stitch que estrenará Disney.

Disney lanzará una remake de Lilo y Stitch, la película de animación de 2002, el próximo 22 de mayo. El filme de imagen real ya tiene tráiler, que adelanta notables cambios de diseño respecto a la cinta original en algunos personajes.

"Hemos capturado a un peligroso experimento", dicen al inicio del tráiler, que muestra a Stitch encerrado antes de lograr escapar. "Necesito un amigo, un mejor amigo", asegura Lilo, que se encuentra con el alienígena. "Es muy mono y blandito", añade la niña, que tendrá que hacerse cargo de la criatura. "No nos vamos a quedar esa cosa", advierte la hermana mayor de Lilo a la protagonista. "Ohana significa familia, familia que estaremos juntos siempre y nunca te abandonará", contesta Lilo.

"Stitch malo", dice el alienígena, arrepentido de sus travesuras. "A veces las familias no son perfectas, pero eso no significa que no sean buenas", le contesta Lilo. Los cambios más grandes que se pueden ver en este tráiler son los extraterrestres Dr. Jumba Jookiba y el Agente Pleakley: Jookiba es interpretado por Zach Galifianakis y Pleakley es encarnado por Billy Magnussen, y parece que sus apariencias serán un poco más sutiles esta vez mientras estén en la Tierra. Ambos asumirán formas humanas a través de algún tipo de tecnología, integrándose de forma más creíble que en la cinta original.

Jumba Jookiba y el Agente Pleakley en la live action de Lilo y Stitch.

"Lilo y Stitch es una historia divertida y conmovedora sobre una niña hawaiana solitaria y un alienígena fugitivo que la ayuda a reconstruir su familia rota", reza la sinopsis oficial. La película está dirigida por Dean Fleischer Camp, con un guión de Chris Kekaniokalani Bright y Mike Van Waes. Está protagonizada por Sydney Elizabeth Agudong, Tia Carrere, Hannah Waddingham, Chris Sanders, Courtney B. Vance y Maia Kealoha, Lilo y Stitch se estrenará solo en cines el 22 de mayo de 2025.

Con información de Europa Press.

Peter Dinklage cargó contra la remake de Blancanieves y los siete enanitos: "Historia retrógrada"

Disney está preparando un remake en imagen real de Blancanieves y los siete enanitos, que contará con Rachel Zegler como protagonista, y la idea no le gustó en absoluto a Peter Dinklage, que estalló contra la producción. "Puta historia retrógrada", sentenció la estrella de Game of Thrones.

"Me sorprendió un poco que estuvieran tan orgullosos de elegir a una actriz latina como Blancanieves. Igualmente estás contando la historia de Blancanieves y los siete enanitos. Da un paso atrás y mira lo que estás haciendo. No tiene sentido para mí", remarcó el protagonista de Game of Thrones en una entrevista con el podcast WTF.

Enojado, lamentó: "Son progresistas en un aspecto pero a la vez hacen esta puta historia retrógrada sobre siete enanos que viven juntos en una cueva. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Acaso no he hecho nada para promover la causa desde mi espacio? Supongo que no he hecho suficiente ruido". Por otro lado, el intérprete no cree que la historia de Blancanieves deba censurarse, pero sí aboga por una versión que elimine las tramas controvertidas. "¿Y si contamos la historia de Blancanieves pero con un giro más progresista? Vamos a hacerlo", propuso.

Además de Zegler, la remake contará con Gal Gadot en el papel de la Reina Malvada y Andrew Burnap. Marc Webb dirigirá el filme, mientras que Marc Platt ejercerá como productor. La película de acción real ampliará la historia de la original de 1937 y contará con nueva música. Benj Pasek y Justin Paul escribirán las nuevas canciones de la cinta.