Exhibirán una carta casi inédita de Jane Austen donde revela detalles de su vida doméstica

Una carta de Jane Austen a su hermana, en la que comparte noticias domésticas y comentarios del vecindario, se exhibirá en la antigua casa de la autora, sumándose al lote de 160 misivas conservadas que permiten reconstruir el universo íntimo de la autora de "Orgullo y prejuicio".

La casa-museo de ladrillos rojos ubicada en la localidad inglesa de Chawton donde la escritora vivió hasta su muerte en 1817 incorpora ahora esta carta casi inédita de 1798 en la que se dedica a detallar sus sombreros, tareas domésticas y sus cenas a base de pollo.

La misiva, que llegó a través del patrimonio de un residente de Cambridge que lo adquirió en 2000, consta de cuatro páginas, escritas en una sola hoja de folio grande doblada tres veces.

La carta será parte de una exposición, que comenzará el 22 de marzo, que explora la relación de Austen con su hermana.

La autora de "Persuasión" y "Sentido y sensibilidad" escribió la carta desde Steventon, el hogar de su familia en ese momento, a su hermana Cassandra, quien se hospedaba con su hermano mayor, Edward Austen Knight, en Godmersham Park, en Kent, a fines de octubre de 1798.

La misiva fue escrita el día después del regreso de Austen de Kent, donde ella, sus padres y Cassandra habían pasado dos meses visitando a Edward y su familia.

Según consigna el periódico The Guardian, al momento de escribir su madre estaba enferma y había dejado a Austen a cargo de la casa.

En la carta, ella escribe sobre sus nuevas responsabilidades con una vanidad burlona: “Soy muy grande en verdad; Anoche tuve la dignidad de dejar caer el láudano de mi madre, llevo encima las llaves del Wine & Closet; dos veces desde que comencé esta carta, he recibido órdenes para dar en la cocina. Nuestra cena estuvo muy buena ayer, y el pollo hervido perfectamente tierno; por lo tanto, no me veré obligada a despedir a Nanny por ese motivo ”

La autora también comparte las gestiones que ha realizado, incluida la compra de tinta japonesa, y sus planes para “comenzar operaciones en mi sombrero, del que Tú sabes que dependen mis principales esperanzas de felicidad”.

La casa de Austen en Chawton, donde se exhibirá la carta, la adquirió a través del esquema Acceptance in Lieu administrado por el Arts Council.

El sistema permite que quienes tengan una factura por el impuesto a la herencia, o una de sus formas anteriores, paguen mediante la transferencia de importantes objetos y archivos culturales, científicos o históricos a la nación.

Con información de Télam