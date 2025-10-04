Las fotos de Carlos Villagrán de joven: cómo era el actor de "Quico" en "El Chavo"

Carlos Villagrán, recordado mundialmente por su papel de “Quico” en El Chavo del 8, tuvo una vida difícil antes de alcanzar la fama. Se conocieron sus fotos de joven que sorprendieron a los fanáticos del histórico programa de televisión. ¿Cómo era el actor en sus primeros años?

Carlos Villagrán nació el 12 de enero de 1944 en la Colonia Nativitas del Distrito Federal en México en una familia de bajos recursos. Hijo de Carlos Villagrán y Eva Eslava fue el segundo de cuatro hermanos y logró ir solo hasta el segundo año de primaria.

Su padre había trabajado como fotógrafo de alamedas y Carlos solía acompañarlo a los estudios. En 1967 el actor logró obtener su primer trabajo como reportero gráfico del periódico El Heraldo de México. El puesto lo hizo conocer las instalaciones de Telesistema Mexicano donde se enamoró de la actuación humorística. Las fotos antiguas que circulan en redes y archivos televisivos permiten ver su estilo juvenil, muy alejado del disfraz marinero con el que conquistó a millones de televidentes.

Antes de integrarse al elenco de Roberto Gómez Bolaños, Villagrán participaba en espectáculos de humor en vivo. Su primer personaje popular fue "Pirolo", dentro de programa El Club de los Millonarios. Luego el actor se unió a Rubén Aguirre en el programa El Club de Shory donde interpretó a una viejita llamada "Lola Mento", con un aspecto muy parecido a Quico, tenía los clásicos cachetes inflados y lloraba de la misma forma.

A comienzos de los años '70, Roberto Gómez Bolaños (Chespirito) realizó una fiesta en su casa e invitó a todos los que trabajaban con él en ese momento, entre ellos se encontraba Rubén Aguirre quien llevó a Villagrán y le cambió la vida para siempre.

Su talento para las expresiones faciales y la gestualidad lo convirtieron en un actor ideal para la televisión de la época. Trabajó con Chespirito durante casi ocho años en El Chavo del 8 y siguió interpretando a Quico mucho tiempo más.

Que fue de la vida de Carlos Villagrán

El actor, que hoy tiene 81 años, sostuvo a lo largo de los años que se retiraría y dejaría de interpretar a Quico. “Lo dejé hace mucho por respeto al público y a mí mismo, por mi edad. Mi peor enemigo es un niño en televisión que hace de Quico... pero con 81 años menos”, afirmó.

Sin embargo, entre julio y agosto del 2025 el actor mexicano encabezó un nuevo show con el personaje en una gira dentro del “Mega Circus” en Callao, una ciudad portuaria cercana a Lima, Perú.