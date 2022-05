Grave denuncia de Kiko Villagrán en El Chavo del 8: "Me acosaba"

Carlos "Kiko" Villagrán hizo una fuerte denuncia contra uno de los integrantes del elenco de "El Chavo del 8", icónica serie de TV que trascendió a nivel mundial.

El Chavo del 8 es una de las series más reconocidas en Latinoamérica y también del mundo. La producción mexicana, que logró trascender a lo largo de los años, tuvo a grandes actores que al día de hoy siguen siendo aclamados. Sin embargo, en el detrás de escena hubo serios problemas entre los miembros del elenco: Carlos "Kiko" Villagrán denunció en las últimas horas que sufrió acoso por parte de uno de los artistas.

En una entrevista que le concedió a Dante Gebel por El Nueve, Villagrán sorprendió al referirse a la relación que mantuvo con Florinda Meza, que interpretaba a "Doña Florinda" en la serie. "Yo no anduve con Doña Florinda. Ella anduvo conmigo, que es diferente, ja", bromeó el actor. "No es común, ja, pero no me lo creían", agregó.

Por otro lado, el artista de 78 años hizo una fuerte denuncia contra Florinda, a quien acusó de ser tóxica en las relaciones: "Cuando tuve que quitármela de encima, hablé con Roberto Gómez Bolaños (NdeR: el actor que interpretaba a "El Chavo") y le dije: 'Mirá, ya le dije varias veces que terminemos'. Y me dijo: 'Ahorita que vamos a grabar, dile que vas a andar con ella para que se vea obligada a quedarse'. Era un día de grabación de El Chavo del 8. Ese día respiré aire puro". Y concluyó: "Era muy complicado. Me acosaba y me acosaba con mi mamá...".

Los miembros del elenco de "El Chavo del 8".

En tanto, Villagrán señaló cuál fue la reacción de "Doña Florinda" tras comentarle que ya no quería estar más en una relación: "Le dije que 'yo no quiero nada contigo'. Se puso mala y le dio un 'patatús'. Chespirito se acercó y me dijo: 'Mantenete en tu posición'". Por otra parte, y como si fuera poco, destacó que -según diversas versiones que le llegar- la actriz "golpeaba a Roberto Gómez Bolaños. No lo dejaba hablar, casi no oía...".

Qué es de la vida de Doña Florinda

Luego de la muerte en 2014 de su gran amor, Roberto Gómez Bolaños, con el que se casó en 2004, Florinda Meza se dedicó a luchar por los derechos de autor de la obra de "Chespirito". De hecho, Roberto Gómez Fernández, hijo del matrimonio de Meza y Bolaños, no pudo llegar a un acuerdo con Televisa, por lo que la principal televisora de México dejó de transmitir los contenidos del gran humorista que marcó una época en su especialidad en Latinoamérica.

Después del duelo por el deceso de "Chespirito" y de su ausencia en los medios de comunicación y en las redes en general, ahora quien interpretó a Doña Florinda negocia con Disney para realizar una serie sobre la vida de Gómez Bolaños, aunque todavía no trascendieron mayores detalles al respecto. Además, quiere construir un museo en la memoria de él, que ya estaría bastante avanzado según informaron desde el país natal de ambos.

De la casa de Gómez Bolaños y Meza ya se retiraron cientos de objetos del comediante: fotos, cartas, ropa, vestuarios y demás. El museo todavía no ha abierto y las pertenencias no han sido devueltas a Florinda por lo que, hasta ahora, ella apenas tiene el rol de "curadora de la obra" de su amado "Chespirito".