Una canción de Paulo Londra fue resignificada para contar la historia del Dibu. (PH Inteligencia Artificial)

Paulo Londra vuelve a ser noticia de cara al primer partido de la Selección Argentina en el Mundial por su canción 1%, realizada en colaboración con el artista de Puerto Rico Eladio Carrión. Como la pieza seleccionada por Netflix para musicalizar los créditos de cierre de Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo, muchos relacionan este track con el espíritu futbolero de estos días.

Lanzado originalmente a finales del año pasado, 1% es una canción de trap y hip hop cargado de fuerza, disciplina y una marcada mentalidad competitiva, diseñado para sostener la energía en alto. La letra funciona como una declaración de ambición, ideal para retratar la mente de un futbolista: el mensaje central sostiene que todo lo conseguido hasta el momento es apenas una mínima fracción de lo que el artista -y en este caso, el deportista- puede dar.

El documental sobre El Dibu se estrenó el pasado 28 de mayo y tardó apenas 48 horas en posicionarse como lo más visto de la plataforma de streaming, ya que profundiza en el aspecto más humano de Emiliano Martínez. Lejos de enfocarse únicamente en sus históricas atajadas, la producción aborda los sacrificios y el camino de aquel niño soñador de Mar del Plata.

La elección de esta obra para coronar la película del arquero marplatense aporta una dosis extra de mística en la previa del estreno del conjunto nacional en el certamen mundialista. Con la mirada de todo un país puesta en el debut de esta noche, la potencia musical de Paulo Londra y la historia de resiliencia del Dibu se entrelazan para activar el termómetro emocional de los hinchas.

Paulo Londra.

La nueva canción para alentar a la Selección

El panorama musical sumó una propuesta ligada al fervor deportivo justo antes del partido Argentina-Argelia. El intérprete Luqiano dio a conocer la composición Selección Yo Te Sigo, cuya presentación se produjo formalmente en el espacio de entrevistas audiovisuales que Marcelo Tinelli encabeza para el medio Infobae. La repercusión en las redes fue inmediata, sirviendo como introducción para el compromiso de esta noche a las 22 ante el partido de Argelia.

Detrás de su rítmica festiva y la temática del fútbol, la obra contiene un trasfondo identitario y de memoria colectiva: en la estructura de sus estrofas, el autor incorporó un reconocimiento a la figura del médico René Favaloro, una mención explícita al reclamo territorial por las Islas Malvinas y palabras de acompañamiento hacia el capitán Lionel Messi.