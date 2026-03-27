Video: el gol de Enzo Fernández para la Selección Argentina vs Mauritania

En el arranque del partido, una vez más, Enzo Fernández sorprendió a todos por el centro y volvió a anotar un gol en la Selecicón Nacional. Después de un arranque dubitativo, el equipo que dirige Lionel Scaloni gana gracias al gol del jugador del Chelsea ante Mauritania.



El Gol de Enzo Fernández

El futuro de Enzo Fernández

Las declaraciones de Enzo Fernández provocaron que surja un actor totalmente inesperado, pero que tiene una gran cantidad de dinero para hacer posible su contratación. “Al-Ittihad está interesado en contratar a Enzo Fernández”, expresó el periodista turco Ekrem Konur, que maneja bastante información y suele anticipar los movimientos del mercado de pases. La intención es que el volante sea la principal figura del plantel y claramente uno de los mejores pagados.

En lo que respecta a los números de la operación, el Chelsea hizo trascender que está dispuesto a escuchar ofertas por su jugador. Siempre y cuando estas sean considerables. Hay que recordar que para sacarlo del Benfica de Portugal gastaron más de 120 millones de euros. Por ende, se espera que la propuesta base para iniciar las conversaciones sea con una cifra similar o que, mediante bonos, permita alcanzar la inversión realizada, porque cualquier otro avance será descartado.

De momento, Enzo Fernández no dio una impresión sobre cuál sería la liga que le gustaría disputar, pero Ekrem Konur deslizó que España es un destino que despierta mayor seducción. Algo que Florentino Pérez tratará de usar a su favor con el fin de llevar a cabo una importante renovación dentro del plantel que podría estar acompañada del volante y las posibles incorporaciones de Cristian Romero y Nicolás Paz, que son otros de los jugadores que el Real Madrid planea fichar en el verano europeo.