Beéle vuelve a Argentina 2026: precios de entradas y fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

Beéle vuelve a Buenos Aires. (Crédito de foto: Beéle)

El fenómeno del pop urbano latino y del reguetón colombiano se prepara para encender la escena porteña con una propuesta que promete ser inolvidable. El destacado cantautor colombiano Beéle confirmó oficialmente su esperado regreso a Argentina para el próximo 31 de agosto, presentándose en el imponente Movistar Arena. Este espectacular concierto se enmarca dentro de su gira internacional “Borondo, Abandone y Detone World Tour”, la apuesta escénica más ambiciosa de su carrera hasta la fecha y que lo consolida como una de las figuras más poderosas e influencias de la nueva generación musical.

Entradas para ver a Beéle: precios y dónde comprar

El show estará completamente diseñado como una experiencia inmersiva y un viaje sensorial único para los espectadores locales. Beéle combinará ritmos envolventes, una puesta en escena fresca, colorida y una conexión auténtica con un público que lo espera con ansias desde hace tiempo. La cita se proyecta como un encuentro íntimo donde la energía caribeña fluirá sin ningún tipo de filtros, manteniéndose fiel al estilo relajado, apasionado y sumamente contagioso que ha transformado a este joven artista en una de las voces más prometedoras, escuchadas y magnéticas de la escena internacional actual.

Las entradas para este reencuentro musical ya se encuentran disponibles para la compra. El precio de la entrada general comienza desde los 100,000 pesos argentinos, variando según la ubicación seleccionada dentro del recinto. Los fanáticos interesados en asegurar su lugar en este evento pueden adquirir sus tickets de forma electrónica y segura a través del sitio web oficial de Movistar Arena.

Beéle se presenta en Movistar Arena el 31 de agosto. (Crédito de imagen: Leb Entertainment)

Beéle: el talento colombiano en una nueva era

Brandon López, artísticamente conocido como Beéle, es un talentoso cantautor nacido en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Criado entre los vibrantes y diversos sonidos del caribe colombiano, comenzó su camino musical a la temprana edad de 13 años. Su universo sonoro fusiona con maestría géneros como el reggae, dancehall, afrobeat y pop urbano, cruzados por una marcada sensibilidad emocional y una inconfundible voz grave con alma de bolero.

Su despegue masivo llegó en 2019 con su gran éxito viral titulado "Loco", y se consolidó firmemente con "Inolvidable". A sus cortos 22 años de edad, el colombiano ya acumula grandes colaboraciones con estrellas globales de la talla de Marc Anthony, TINI, Farruko, Feid y Carlos Vives. Su aclamado álbum debut, Borondo, una obra personal de 26 canciones que refleja fielmente su alma, superó los mil millones de streams mundiales y debutó en el prestigioso top diez de Billboard, demostrando que su vibra caribeña no tiene fronteras.