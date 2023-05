Pablo Helguera, el dibujante mexicano que refleja con sátira el mundo del arte, llega a Proa21

El artista, performer, educador y escritor mexicano Pablo Helguera presentará en el espacio cultural PROA21 la exhibición "Artoons. Metadrama", una selección de sus ácidas caricaturas que ponen humor a las contradicciones, usos y costumbres en el ambiente del arte y que inaugura al público el próximo 3 de junio.

Además, durante su visita en Buenos Aires y en coincidencia con la exposición, el ilustrador dictará un taller teórico-práctico para educadores de museos, titulado "Humor y pedagogía: Lo lúdico en la obra de interacción social", el viernes 2 de junio en el espacio ubicado en Avenida Pedro de Mendoza 2073, en el barrio de La Boca, una actividad presencial sin costo, con postulación previa y cupos limitados.

En su producción artística, Helguera (México, 1971) se sirve de diversas disciplinas, como la instalación, la escultura, la fotografía, el dibujo, las prácticas de interacción social y la performance, y "es precisamente esa condición camaleónica lo que le permite hablar con conocimiento de causa sobre el campo del arte y sus instituciones, sirviéndose del humor como ingrediente principal", informaron desde Proa21.

La muestra "Artoons.Metadrama" reunirá -por primera vez en la Argentina- una selección de sus famosas caricaturas que satirizan sobre los usos y costumbres del universo del arte, en las que destaca con humor sus contradicciones, arquetipos y protocolos, y en donde nadie queda exento de su mirada irónica.

Su experiencia profesional, por ejemplo en los departamentos de Educación de importantes museos como el MoMA y el Guggenheim de Nueva York -ciudad donde vive y trabaja-, le posibilitó desarrollar una mirada sensible y asertiva sobre los hábitos del campo artístico, que siempre cristalizó en dibujos que compartía con amigos y familia.

Fue recién en 2008 cuando comenzó con la serie de artoons y presentó por primera vez las caricaturas en sus redes sociales: la rápida viralización que tuvieron, y aún tienen, esos artoons, pone en evidencia la innegable identificación que generan en los trabajadores de la cultura de todo el mundo.

Su caricaturas se definen como "single panel" (panel único), una producción que se caracteriza por una escena única con una línea de diálogo que condensa el remate, tal como ha demostrado en dibujos virales como aquel en el que dos arqueólogos desentierran una tabla con jeroglíficos, incomprensible, y aseguran :"Debe ser un catálogo de exposición".

Pero no es solo mediante dibujos que Pablo Helguera desliza críticas al mundo del arte: su primer libro "Manual de estilo del arte contemporáneo" (2005), con una pluma hilarante que imita los manuales de etiqueta social, ofrece una parodia del mundo del arte.

La visita busca dar cuenta de su labor como educador, que se desarrolla en paralelo -o mejor dicho, enlazado- a su trabajo artístico: Helguera comenzó a trabajar en el área educativa de varios museos en su etapa de estudiante, lo que le permitió incorporar la pedagogía en su obra, posicionándose luego como referente de la teoría y práctica en el arte.

Helguera ha presentado su obra en múltiples bienales y museos internacionales en Latinoamérica, Europa y Asia. Ha sido galardonado con becas y premios internacionales de arte, como la John Simon Guggenheim Fellowship y la Creative Capital Grant.

Desde 1991 ha trabajado en diferentes museos de arte contemporáneo, como el Guggenheim Museum de Nueva York, donde fue jefe de Programas Públicos en el Departamento de Educación, (1998-2005) y desde 2007 al 2020 fue director de programas académicos y para adultos del MoMA. Actualmente es profesor del College of the Performing Arts del New School en Nueva York.

La exposición "Artoons. Metadrama" inaugura el sábado 3 de junio en Proa21, Avenida Pedro de Mendoza 2073, en el barrio de La Boca, mientras que se puede obtener más información sobre el taller del artista en la web www.proa.org.

Con información de Télam