Fotografías del africano Prince Gyasi integran el icónico calendario Pirelli de 2024

Coloridas y artísticas imágenes captadas por el fotógrafo ghanés Prince Gyasi, quien rescata aspectos culturales de su comunidad, que son una contranarrativa de las nociones occidentales dominantes de África, integrarán la edición 2024 del Calendario Pirelli, también conocido como "The Cal", en el 50º aniversario de esta icónica iniciativa.

Prince Gyasi será el primer artista africano y negro en participar como fotógrafo de este calendario que ha logrado un status de culto y experimentó transformaciones a lo largo de los años.

“Ser el primer artista africano y negro detrás del Pirelli Cal para 2024 me ha dado la oportunidad de destacar a algunas de las personas que me han inspirado a lo largo de los años como niño y como adulto”, manifestó el fotógrafo.

Prince Gyasi (Accra, Ghana, 1995) es un artista visual autodidacta que tomó sus primeras fotografías con tan sólo 16 años en un viejo iPhone. La obra de Gyasi es a la vez profundamente personal y centrada en la comunidad. Con sus imágenes da un mazazo a las reglas de la fotografía artística e invita a su público a entrar en un universo hipercolorido influido por sus propias experiencias con el fenómeno neurológico de la sinestesia, que le hace asociar colores con palabras: para Gyasi, los miércoles son aguamarina.

Desde lejos, sus impactantes obras fotográficas pueden parecer pinturas, un rechazo irónico a las nociones internas de que la fotografía es algo secundario dentro de las bellas artes, informó Pirelli.

Utilizando a menudo como sujetos a los niños de la calle de Jamestown, su ciudad natal, Gyasi capta los vívidos detalles de la experiencia negra, desafiando los cánones de belleza tradicionales y mostrando la elegancia y la energía de una nueva generación.

Gyasi es el fundador de la organización sin fines de lucro Boxed Kids, que ofrece una plataforma de educación y salidas creativas a los niños desfavorecidos de Jamestown. Su obra forma parte de algunas de las colecciones de arte contemporáneo más importantes del mundo, como la de Jean Pigozzi y la de la Fundación Pinault.

Entre sus exposiciones más recientes figuran una individual en la edición de 2022 del festival de fotografía Kyotographie de Kioto (Japón), exposiciones colectivas en el Museo de Arte do Rio de Janeiro (2022), Brasil, y en el Polo de Arte Contemporáneo de Cannes (2022).

El artista ha sido orador en la Universidad de Oxford y en el Skoll World Forum 2019 y ha colaborado notablemente con Apple, Converse, Balmain, Off-White, Vanity Fair, GQ US.

Los primeros años de "The Cal" fueron los de The Beatles, la música rock y la minifalda, pero también los de los movimientos juveniles de protesta y las concentraciones pacifistas contra Vietnam. En 1972, Sarah Moon se convirtió en la primera mujer fotógrafa en fotografiar el Calendario, rompiendo tabúes.

En 1993, coincidiendo con el final de otra década y tras un cambio en la cúpula directiva de la empresa, Pirelli lanzó campañas publicitarias de gran repercusión y el Calendario se convirtió en una de las herramientas clave para transmitir la nueva imagen del Grupo. La dirección artística decidió suprimir toda referencia a los neumáticos. "The Cal" volvió así a ser una publicación artística sin limitaciones ni restricciones impuestas a sus creadores, salvo los cánones del estilo y el buen gusto.

En 1994, "The Cal" apareció con una fenomenal alineación de supermodelos: Cindy Crawford, Helena Christensen, Kate Moss y Karen Alexander. Su calendario, titulado "Un homenaje a las mujeres" se propuso capturar "a las mujeres de los 90 y su lugar en el mundo: orgullosas, sexys y bellas por dentro".

El siglo XXI se inauguró con un Calendario Pirelli fotografiado en Nápoles por Mario Testino y protagonizado, entre otros, por Gisele Bündchen y Frankie Rayder.

En 2013, "The Cal" se confió a Steve McCurry, uno de los reporteros gráficos más famosos del mundo, cuyas instantáneas para Pirelli revelaron la cambiante situación social y económica de Brasil. Su reparto, en el que figuraban la actriz brasileña Sonia Braga, la cantante Marisa Monte y las modelos Adriana Lima, Petra Nemcova y Summer Rayne Oakes, tenía en común su compromiso con las obras de caridad, apoyando a ONG, fundaciones y proyectos humanitarios.

Para el Calendario 2016, Annie Leibovitz decidió retratar a 13 mujeres de éxito, de todos los ámbitos de la vida: la campeona de tenis Serena Williams posó ante su cámara, al igual que la cantante Patti Smith, la intérprete y músico Yoko Ono y la crítica y escritora Fran Lebowitz. Pero, entre otras, también estaban Agnes Gund, presidenta emérita del MoMA, la bloguera Tavi Gevinson y Mellody Hobson, presidenta de los fondos de inversión Ariel Investments.

Bajo el título de "Emotional", el Calendario 2017 tuvo como protagonistas a 14 actrices internacionales, entre ellas Nicole Kidman, Penélope Cruz y Uma Thurman.

El tema del Calendario 2020 fue la versatilidad de la mujer. El fotógrafo fue Paolo Roversi, cuyo "Looking for Juliet" fue una reinterpretación fotográfica de la tragedia de Shakespeare, done el artista explora las complejidades del universo femenino buscando la "Julieta" que hay en cada mujer: belleza, fuerza, ternura y coraje conviven en una misma figura, en los gestos de Emma Watson, Claire Foy, Rosalia, Indya Moore y Christen Stewart.

En 2022 volvió con la edición de Bryan Adams y la toma de 2023 de Emma Summerton.

Con información de Télam