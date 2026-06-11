Una actriz, una adicción y una familia al borde del abismo: así es “Destino Temperley”.

Los viernes por la noche, el complejo teatral Ítaca se transforma en una casona de zona sur. Destino Temperley es una obra de Carolina Solari, que sigue el derrotero de "Alejandra Bruno", una actriz cuya vida se irá destruyendo a medida que su adicción por las "maquinitas" aumenta. Cuenta con las actuaciones de Paula Berré, Stella Brandolín, Rolo Sosiuk, Erica Spósito y Gabriel Yamil.

Al entrar a la caja negra observamos que esta se ha transformado en un casona de techos altos y muebles de generaciones, en la localidad de Temperley. La escenografía a cargo de Fernando Arsenian junto con el trabajo de luces de Daniel Fernández envuelven al espectador en un sentimiento de cercanía. La historia es ajena, pero tranquilamente podría pertenecernos. Recuerda a las tragedias de Antón Chéjov, donde el apacible naturalismo de la puesta en escena se encrudece acto tras acto, al compás de una historia realista que deviene en un cataclismo familiar.

"Destino Temperley" se puede ver los viernes 22:30 hs en Ítaca, complejo teatral.

Los personajes son cercanos así como los problemas que enfrentan. Esto permite que el espectador empatice rápidamente con ellos, así como que se sienta por igual afectado. En este sentido, por momentos la obra se acerca a un registro que puede resultar chocante para quien no está preparado, sobre todo al tocar un tema como la muerte cercana y repentina.

"Destino Temperley" es una obra de Carolina Solari.

Destino Temperley se presenta los viernes 22:30 hs en uno de los espacios teatrales más accesibles de la Ciudad. En un horario amable para quienes terminan la semana laboral, es un buen plan para escaparse durante poco más de una hora de las ruidosas calles porteñas y transportarse a la tranquilidad del conurbano bonaerense.

Dónde ver Destino Temperley y cómo comprar las entradas

Las entradas para Destino Temperley se compran a través de Alternativa Teatral. Las funciones son los viernes 22:30 hs, en Ítaca, complejo teatral, ubicado en Humahuaca 4027, Almagro. La obra tiene un valor de entre 22 mil y 28 mil pesos dependiendo de la ubicación, y 18 mil pesos para estudiantes y jubilados.

Sinopsis: "Luego de su divorcio, la famosa actriz Alejandra Bruno decide regresar a su casa de la infancia en el barrio de Temperley, pero su adicción a los juegos de azar hace que su vida tome un destino inesperado".