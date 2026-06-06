Cocos recibió la aprobación del BCRA para adquirir Banco Voii y está a un paso de obtener su licencia bancaria

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aprobó la adquisición del 100% de Banco Voii por parte del grupo Cocos (Niclas Mindlin y Ariel Sbdar), anunciada el 6 de agosto de 2025, marcando un nuevo hito en la evolución de la compañía y en la consolidación de su estrategia como plataforma financiera integral.

La transacción ingresó en su etapa final y el cierre y traspaso de las acciones está previsto para finales del mes, de acuerdo al contrato de compraventa vigente.

Con esta aprobación, el grupo queda a un paso de incorporar una licencia bancaria que ampliará su capacidad para ofrecer nuevos productos y servicios financieros. Se trata de uno de los hitos más relevantes desde la fundación de la compañía en 2021.

“La aprobación es un paso clave para construir un sistema financiero más competitivo e innovador. Nos permite ampliar nuestro alcance, contribuir al crecimiento del mercado y seguir acercando soluciones simples y eficientes a cada vez más personas y empresas”, señaló Nicolás Mindlin, presidente y cofundador de Cocos.

Desde su fundación en 2021 con una licencia de ALyC, Cocos pasó de ser una plataforma enfocada en inversiones a construir un ecosistema financiero con 2 millones de clientes individuales, más de 2.300 empresas y más de USD 2.000 millones en activos bajo administración. La aprobación para adquirir Banco Voii marca un nuevo hito en ese proceso de crecimiento y expansión.

La incorporación de una licencia bancaria al grupo le permitirá a Cocos ampliar significativamente su propuesta de valor. A las soluciones de inversión que hoy utilizan millones de personas, la compañía podrá sumar progresivamente nuevos productos y servicios financieros, incluyendo cuentas bancarias, acceso al dólar oficial, herramientas de ahorro, medios de pago y alternativas de financiamiento para individuos y empresas.

La compañía prevé llevar adelante un proceso de integración operativa del banco de forma gradual, con foco en sostener la experiencia de usuario que caracteriza a la plataforma y ampliar sus capacidades en una nueva etapa de crecimiento. Este proceso estará acompañado por inversiones en tecnología, desarrollo de producto y educación financiera.

Esta adquisición representa uno de los movimientos más relevantes de la industria financiera digital argentina de los últimos años y forma parte de la estrategia de expansión que la compañía viene desarrollando para consolidarse como una de las plataformas financieras más importantes de la Argentina. La compañía proyecta superar los USD 100 millones de ingresos anuales hacia finales de 2026.