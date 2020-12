Repudian a Viviana Canosa por la fake news del Ministerio de Menstruación

Viviana Canosa estuvo en el ojo de la tormenta luego de hacer un contundente descargo repudiando el primer foro para alcanzar la Justicia Menstrual que se realizó el pasado martes.

En el foro participaron más de 100 funcionarias nacionales y provinciales. Allí, advirtieron sobre el factor de desigualdad que implica la menstruación y plantearon iniciativas para revertir la situación. La iniciativa propone distribuir productos menstruales sustentables de manera gratuita, teniendo en cuenta la dificultad para acceder a ellos para los sectores más vulnerables, y también incluirlos en el Programa Precios Cuidados para disminuir el costo de toallitas femeninas y en especial de los tampones.

Pero Canosa habló de un supuesto "Ministerio de la Menstruación" que quería impulsar el Gobierno y desató un escándalo. "Se viene el Ministerio de la Menstruación, obvio con nuestros impuestos", se titula la nota que Canosa publicó en Infobae. En la misma se encargó de criticar el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), dijo que "la justicia menstrual es venezualizarse” e hizo una insólita comparación con chocolates.

"A mí también me duelen los ovarios una vez por mes. Le voy a pedir al gobierno de Fernández que me pague todos los chocolates que me como durante mi período. Y que se ataje: me puedo comer una heladera entera", sostuvo la conductora.

Los dichos de Canosa no pasaron desapercibidos y en las redes sociales se generó un fuerte repudio sobre sus dichos, ya que tergiversaba la información real de la propuesta para que quienes necesiten acceder a productos menstruales, puedan hacerlo.