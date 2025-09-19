Yamil Santoro confirmó su drama personal por culpa de Milei: "Me descajetó"

"Ni llegué a la primera cuota": Milei arruinó a Yamil Santoro con la subida del dólar.

Tras la paliza electoral que vivió Javier Milei y el freno que le puso el Congreso a sus últimos vetos, el dólar se disparó -la cotización oficial subió hasta los $1.515 y el blue se mantiene en $1.510- y entre los afectados que se animaron a blanquearlo está el diputado Yamil Santoro. El liberal reveló que la actualidad de Argentina lo terminó "descajetando".

A través de su cuenta de Twitter Yamil Santoro citó un tuit suyo del 1 de septiembre en el que anunciaba que había contraído un crédito para ser propietario por primera vez. "Dudé mucho si endeudarme para comprar un depto con un crédito hipotecario, pero me pareció un buen momento para construir un lugar de encuentro con familia y amigos", había escrito hace dos semanas.

Pero el panorama económico terminó obrando en contra del diputado, quien dos semanas después confesó que está teniendo problemas con el crédito: "Es muy dificil bancar este desorden. Empecé a buscar casa con un dólar a casi $1100. Cuando compré con el crédito, trepó a $1350, ahora ya está casi $1500 y ni llegué a la primera cuota. Imposible proyectar así".

En otro tuit, Yamil Santoro publicó una explicación que contradice su mensaje anterior y que motivó un hilo de críticas que lo acorralaron en las redes sociales: "Ojo eh, soy de los liberales que creen que no debería haber un tipo de cambio administrado como propuso el gobierno. Que debería ir a un sistema de flotación libre e intervenir solo para amortiguar algún shock, no para sostener "bandas". En una de sus interacciones con usuarios, Santoro admitió que "lo descajetó" el presupuesto de la obra que tiene que hacer en su departamento.

El tuitero que incomodó a Yamil Santoro y la respuesta del diputado

La publicación no tardó en llenarse de comentarios y uno de ellos fue de un usuario que insultó al liberal, tildándolo de "sorete de mierda" y "parásito estatal". Ante este comentario, Yamil Santoro se excusó: "Soy un diputado de la Ciudad electo por los porteños. 10 de diciembre termina mi mandato. Las décadas de crédito se van a pagar con actividad privada, no pública".