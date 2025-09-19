Venus Psíquica predijo qué va a pasar con la condena de Cristina tras la "renuncia" de Milei

La vidente que predijo la crisis de Milei adelantó que va a pasar con Cristina cuando el libertario "renuncie".

La vidente Venus Psíquica, que predijo la crisis del Gobierno de Milei, ahora tuvo una videncia sobre lo que ocurrirá con la condena de Cristina Kirchner tras la "renuncia" del presidente. La vidente uruguaya asegura que el mandatario libertario dará un paso al costado y también habló sobre lo que ocurrirá con CFK tras este acontecimiento.

"Vimos una Cristina gobernando de atrás con la próxima persona que va a asumir el Gobierno cuando este Presidente renuncie. Me preguntaron qué iba a pasar con ella", comenzó diciendo Venus Psíquica en un video que compartió en su cuenta de X (ex Twitter).

Acto seguido, Venus Psíquica aseguró que Cristina Kirchner cumplirá su condena en San José 1111 aunque, de acuerdo a la vidente uruguaya, "gobernará" desde su residencia. "Hicimos una videncia, y vimos una persona que va a cumplir su pena, que no le van a agregar más años, vimos una persona que va a cumplir su pena tranquila, pero que igualmente siempre va a estar al lado del poder. Siempre, gobernando desde su casa".

Quién será el próximo presidente, según Venus Psíquica

Venus Psíquica fue la que predijo la crisis del Gobierno de Javier Milei. También fue quien aseguró que el presidente presentará la "renuncia" ante un resultado negativo en octubre y, ahora, dio detalles de quién asumiría cuando el Jefe de Estado decida dar ese paso al costado.

"Vimos las elecciones, donde perdía sus votos y la mayoría de sus pares políticos. En octubre, en las elecciones que vienen, también. Es un presidente que renuncia, como vi en mis videncias", manifestó Venus Psíquica.

A su vez, y dando detalles sobre el hombre que sucedería a Javier Milei "entre septiembre y octubre", Venus Psíquica vaticinó: "Es una energía que no se sabe ni lo que va a hacer, va a terminar mal. Vimos una persona nueva que va asumir, es una persona alta corpulenta, con cabello canoso, con algo de cabello castaño también, con ideas políticas muy cercanas a Cristina Kirchner".