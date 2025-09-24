Murió por 8 minutos, volvió a la vida y reveló con quién se encontró en el "más allá": "Cambió el curso de mi vida".

Una historia que desafía lo racional y sacude creencias tradicionales llegó a las redes sociales y se volvió viral en cuestión de días: según el relato, una mujer estuvo clínicamente muerta durante ocho minutos y, al recobrar la vida, afirmó haber vivido una experiencia extraordinaria en ese lapso durante su paso por "el más allá".

La protagonista de esta vivencia es Brianna Lafferty, una británica de 33 años afectada por distonía mioclónica, un trastorno neurológico que provoca movimientos involuntarios y espasmos musculares. Por lo que trascendió, una grave alteración en su estado de salud la llevó a un colapso tan severo que fue declarada clínicamente muerta por 8 minutos hasta que lograron volverla a la vida.

Según su propio testimonio, durante esos minutos de muerte clínica experimentó una desconexión total de su cuerpo físico: “estaba completamente inmóvil”, pero al mismo tiempo “más viva que nunca”. Afirmó que no percibió dolor, que el concepto de tiempo dejó de tener sentido y que todo fluía “a la vez”, aunque en un “orden perfecto”. Además, llamó la atención al contar con quién se encontró en este espacio: "Viví el principio de todo. Aprendí que el universo está formado por un montón de números. También conocí a otros seres que me resultaron familiares".

En sus palabras, la consciencia que vivió en ese estado no solo permaneció activa, sino que alcanzó una intensidad que superó su experiencia “normal”: “Nuestra alma nunca muere”, llegó a expresar. Tras despertar y recuperarse lo suficiente, aseguró que aquello transformó su existencia: que sus miedos ya no tienen el mismo poder y que regresó con una misión vital. “Cambió el curso de mi vida”, afirmó.

Qué dicen los médicos sobre este encuentro con "el más allá"

Si bien los testimonios como el de Brianna generan fascinación, la ciencia ofrece una mirada diferente. Los médicos explican que las llamadas experiencias cercanas a la muerte pueden estar vinculadas a fenómenos neurológicos y bioquímicos. En momentos de falta de oxígeno, el cerebro libera sustancias que provocan sensaciones de paz, luminosidad e incluso alucinaciones vívidas. También influyen la actividad eléctrica desordenada y la memoria fragmentada durante situaciones de estrés extremo.

Desde esta perspectiva, lo que muchos interpretan como “visiones del más allá” podría ser en realidad la forma en que el cerebro responde a un colapso fisiológico. Sin embargo, estas experiencias siguen siendo objeto de estudio, ya que no existe aún una explicación definitiva que logre abarcar todos los relatos.