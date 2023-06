Un español viajó en un avión lleno de argentinos y se llevó una gran sorpresa: "No sabía que se podía"

Un tiktoker de España quedó atónito frente a una actitud muy repetitiva entre los pasajeros argentinos de un avión y el video se volvió viral.

Un tiktoker español se volvió viral en las últimas horas tras grabar un video con una peculiar observación sobre los argentinos. El hombre tomó un vuelo con un gran grupo de personas y quedó atónito al ver una actitud en común de todos que decidió compartir en sus redes sociales

El usuario de TikTok “2marsal” oriundo de España tomó un vuelo desde Bariloche hasta Córdoba en medio de su viaje a Argentina de varios meses y se quedó atónito al ver que todos los pasajeros tenían una actitud particular. "Me encontré con la siguiente situación", empezó por decir el autor de video.

Precisamente, el español vio que todos los argentinos del vuelo iban tomando mate arriba del avión y quedó muy sorprendido. "No sabía que se podía en un avión", aseguró sorprendido. De inmediato, sumó: "En los aviones de Argentina puedes conseguir mate. No recuerdo por qué precio pero sé que era bastante caro, las azafatas le alcanzaron un mate y yerba... es impresionante".

Un hombre llamó a su amante, utilizó el altavoz y tuvo el peor final

Un hombre se volvió viral en redes sociales tras protagonizar un insólito momento arriba de su auto. El señor fue víctima de un error que le costó una fuerte discusión y la disolución de su matrimonio.

El hecho tuvo lugar en México, en donde el protagonista de la historia quiso mantener una conversación telefónica con su amante, pero cometió un terrible error. La situación generó tal conmoción que rápidamente se volvió viral en todo el mundo ante el insólito desenlace de la historia.

Precisamente, el señor iba en el auto con su esposa y en un momento se bajó a hacer una llamada telefónica con su amante, pero tenía el bluetooth y su pareja escuchó todo desde el auto. Indignada, decidió grabar toda la situación y la compartió en TikTok, red social en la que se volvió viral en cuestión de horas.

"Hola mi amor ¿por qué no me has mandado mensaje? ¿estás con tu esposa o que?”, se escucha que dice la amante del otro lado de la línea. Además, sumó: "¿Si nos vamos a ver hoy o no?". La esposa decidió tomarse con humor la situación y logró volverse famosa en la red social del video.