¿Qué se necesita para armar una buena PC gamer?

Cómo armar una PC gamer

Si se realiza una comparación, la PC gamer a la larga es más barata que comprar una consola de videojuegos por la gran cantidad de títulos disponibles que tiene y la diferencia de precios que existen. Aunque no siempre es fácil armar una, debido a que se debe seguir una serie de pasos para dar con los componentes adecuados.

Al ver una gran variedad de tiendas digitales, los juegos de PC se encuentran más baratos y esto provoca que muchos decidan inclinarse por comprar los componentes que les permitan poder disfrutarlos sin problema alguno. Es importante dar con la combinación exacta, debido a que cualquier desfasaje provocará problemas en el equipo y la generación de fallas con consecuencias fatales.

Cómo armar una PC gamer

"Necesito ayuda. ¿Algún gordo PC tiene idea de por qué me está pasando esto?", expresó Julytalleres5, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En el video, se puede apreciar que su equipo enciende de manera correcta, pero no transmite imagen en el monitor. En los comentarios, se profundizó sobre el problema y se expone que ninguno de los componentes como los periféricos reciben electricidad. La respuesta más repetida es que se trataría de un fallo de la fuente de alimentación de energía.

¿Cómo armar una PC gamer?

Lo primero a señalar es que se necesita saber que no todos los productos que se encuentran en el mercado funcionan de la misma manera al trabajar juntos. Hay algunos que rinden de determinada forma con ciertas marcas, pero otros no alcanzan todo su potencial. También depende de la cantidad de potencia que requieran para ponerse en marcha y desarrollar sus funciones correctamente. Otro elemento a recordar es que la refrigeración es clave para reducir el calor dentro del equipo.

La placa madre: es el elemento más importante porque determinará la capacidad que podrá alcanzar el equipo, debido a que no todas soportan los mismos componentes.

es el elemento más importante porque determinará la capacidad que podrá alcanzar el equipo, debido a que no todas soportan los mismos componentes. Procesador: uno de calidad permitirá ejecutar tareas más rápido y mantener estable la utilización de los juegos.

uno de calidad permitirá ejecutar tareas más rápido y mantener estable la utilización de los juegos. La tarjeta gráfica: es fundamental para que poder disfrutar de la calidad del juego que se pretenda correr.

es fundamental para que poder disfrutar de la calidad del juego que se pretenda correr. La memoria RAM: es fundamental para los datos a corto plazo que una PC necesita para funcionar.

es fundamental para los datos a corto plazo que una PC necesita para funcionar. La memoria: se recomienda hacer uso de un disco SSD debido a la potencia que registran.

se recomienda hacer uso de un disco SSD debido a la potencia que registran. La fuente: muchos de los componentes necesitan de una cierta cantidad de energía para funcionar de manera correcta.

muchos de los componentes necesitan de una cierta cantidad de energía para funcionar de manera correcta. La refrigeración: hay versiones líquidas y ventiladores de gran capacidad con el fin de que el equipo no se caliente.

hay versiones líquidas y ventiladores de gran capacidad con el fin de que el equipo no se caliente. Los periféricos gaming: estos quedan a cuenta del usuario cuál es el mejor para lo que pretenda realizar.

estos quedan a cuenta del usuario cuál es el mejor para lo que pretenda realizar. El gabinete: se requiere uno grande y de gran capacidad para que cada complemento pueda acomodarse de manera correcta.

se requiere uno grande y de gran capacidad para que cada complemento pueda acomodarse de manera correcta. El sistema operativo: no todos los juegos se encuentran optimizados para los sistemas operativos. En este caso, siempre es mejor recurrir al más nuevo.

¿Por qué el mouse de la PC es dañino para la mano y qué se aconseja usar?

Una de las recomendaciones que se la hace a los usuarios de PC es que se alejen de manera completa del modelo tradicional de mouse porque el mismo puede generar una serie de problemas con la muñeca a largo plazo. Esto es producto de que se desarrolla un hábito de colocación del brazo que no es el ideal.

https://www.eldestapeweb.com/atr/gaming/como-conectar-un-mando-de-ps4-a-pc-esta-es-la-forma-2025117105458

"Puede haber adormecimiento de los dedos, seguido de pérdida de la sensibilidad, dificultad para distinguir el frío del calor y, en casos más comprometidos, pérdida de la fuerza o atrofia de algunos músculos palmares", expresan desde ClikiSalud. Por lo tanto, se recomienda la compra de un mouse ergonómico, que permiten una mejor performance. Si bien, son más caros, no provocarán dolores y es una inversión que se aconseja llevar a cabo.