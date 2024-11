Cuál es el secreto por el que una PC se vuelve lenta: cómo recuperarla y que vuelva a ser rápida

cómo limpiar una pc

Es bastante común observar que muchas personas se quejan de que sus computadoras van perdiendo velocidad o tarden demasiado para abrir programas como ejecutar acciones. Sin embargo, hay un secreto que muchos ignoraran y que puede extender la vida útil del equipo. Uno que demanda un cuidado especial.

Si bien las nuevas tecnologías están diseñadas para que no tengan una vida útil tan extensa y las personas salgan al mercado a renovar los equipos, no todos cuentan con esta posibilidad y buscan una alternativa que les permita seguir desarrollando sus actividades. Las computadoras pueden mantenerse vigente con una serie de modificaciones en sus componentes y por cuidados de limpieza. Esto último es algo que varios ignoran.

cómo limpiar una pc

"Hoy me tocó el caso de una Pc-Gamer que no daba pantalla. El Problema: Se fue a corto por sobrecalentamiento al no haber cambiado la pasta térmica...", manifestó Hechizero, como figura su usuario de X (Ex Twitter). La relación de esta pasta con algunos componentes de la PC es que permite regular el calor y que se produzca un rendimiento óptimo por un tiempo más que prolongado. Aunque su reposición debe quedar en manos de un profesional, ya que una mala colocación podría dañar otros sectores.

Otro elemento clave en el funcionamiento de las PCs es que suelen juntar una gran cantidad de polvo con el paso del tiempo, y esto provoca que los componentes comienzan a andar más lento. Una limpieza de forma mensual o cada tanto va a marcar la diferencia de gran manera. De hecho, esto evita que algunas parte se recalienten y terminen quemándose.

Además, la acumulación de polvo o restos de pelos generan que el aire no circule dentro de la PC. Es importante que haya una refrigeración adecuada para que la temperatura interna se mantenga estable en todo momento. No solo alcanza con que los ventiladores funcionen de manera correcta, sino que debe aplicarse un remoción de particulas que se van acumulando con el paso del tiempo.

Por qué no hay que usar productos de limpieza sobre un teclado y qué consecuencias trae

Otro de los consejos que se debe considerar al momento de celebrar la limpieza de los componentes que forman parte de la PC se encuentra vinculado con el tratamiento que le damos a los teclados. Una fuente de contención de varios restos de comida, pelos, uñas, grasa y demás partículas que provocan que las teclas no se hundan como corresponde.

Uno de los errores más comunes es aplicar líquido sobre la superficie de los teclados, y que con el paso del tiempo dejan de funcionar de la manera correcta. Al punto que es necesario salir en la búsqueda de un nuevo. Esto es producto de que se hace uso de sustancias que contienen agua. Se recomienda limpiar con alcohol isopropílico, debido a que no deja rastros de humedad y es efectivo en remoción de suciedad.