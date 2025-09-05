Qué gusto tiene y cuánto cuesta: Damián Betular lanzó su propio helado y ya es furor.

La pastelería tiene a su estrella en Argentina y es Damián Betular. El chef pastelero supo conquistar no solo al paladar del público, sino también sus corazones. Su talento no solo se puede encontrar en el streaming que conduce, sino, en el barrio de Villa Devoto, donde se ubica su exclusiva patisserie.

Quienes vayan al local no solo podrán encontrar un verdadero paraíso de los macarons y una florería muy pintoresca, sino también, un helado creado por nadie menos que Betular. "Betular Glace" es el nuevo producto furor que todos los amantes de lo dulce quieren probar. Con un marketing a la altura del pastelero, que ha demostrado tener un gusto elegante y a la última moda, este helado esta hecho con sabores especiales, que ya conquistaron previamente al público.

Cómo es el helado viral de Damián Betular

"Betular Glace" es el nuevo helado creado por el chef pastelero Damián Betular. En la patisserie del maestro de lo dulce se ubica un camión heladero, tal como en las películas, que de 15 a 20 deleita al público con vasitos repletos de sabor a vainilla y chocolate blanco, frambuesa con crema de pistacho, pistachos tostados y frambuesas.

¿Cuánto sale el helado de Damián Betular?

El helado de Damián Betular tiene un precio de $7.500 pesos por vasito, que se ve reflejado en el sabor y la calidad de los productos. Un aspecto que desalentó un poco a los comensales, es que solo viene en medida de vaso, es decir, no se vende por porciones más contundentes.

¿Dónde queda la patisserie de Damián Betular?

La patisserie de Damián Betular se ubica en Mercedes 3900, Villa Devoto. Se trata de una de las mayores atracciones del barrio porteño, que ya sea durante la semana o sábados y domingos, se llena de comensales entusiasmados por probar las delicias del chef pastelero. El local cuenta con la opción de take away, pero además tiene a disposición unas mesas para disfrutar de un desayuno o merienda con las calles de Devoto de paisaje. Si la segunda es la opción elegida, vale resaltar que hay que asistir con tiempo, ya que suele tener mucha concurrencia.

No es ninguna casualidad el éxito de la patisserie de Betular y cada uno de sus productos. No solo el pastelero ha sabido conquistar con sus sabores delicados al paladar, sino que se volvió en uno de los máximos exponentes del marketing pastelero, con colaboraciones con diferentes marcas a lo largo del año, que decoran el local con temáticas que llaman la atención a quienes pasan por la puerta o se topan con fotos y videos en redes sociales.