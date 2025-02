¿Por qué las aguas minerales son tan distintas y cuál es el secreto en su elaboración?

Cómo saber elegir agua mineral.

Al momento de concurrir al mercado para comprar bebidas es posible observar que existe una gran cantidad de marcas que ofrecen agua y esto genera una confusión sobre cuál es mineral, además de que no todas disponen del mismo sabor. Lo particular es que hay un detalle en cada una de las etiquetas que pocos leen y entienden lo que está queriendo comunicar.

Así como hay distintas variedades de quesos, yogures y lácteos, también es amplia la disponibilidad de aguas que se encuentran a la venta en las góndolas. Algunas son de origen extranjero mientras que otras se embotellan en diferentes partes de la Argentina. Aunque no todas disponen del mismo proceso de elaboración, que influye de gran manera en su sabor y calidad.

"El agua de Villa del Sur de 1,65 L no es igual al agua de Villa del Sur de 6L. Porque la Villa del Sur de 1,65 L es un agua mineral, mientras que la Villa del Sur de 6L es un agua de bebida envasada", expresó Nutrición Martín en su cuenta de Instagram. Este comentario obliga a mirar las etiquetas para tener mayor precisión sobre el producto que se está intentando comprar para luego disfrutar. Si bien no generan problemas en el organismo, no son productos iguales.

La diferencia radica en que las aguas a la venta bajo la etiqueta de "bebida envasada" son aquellas que provienen de la canilla, que reciben un proceso de filtrado y luego le aplican una serie de retoques para que pueda ser distribuida. Mientras que el agua mineral dispone de dos procesos distintos en lo que respecta a su fabricación. Están las que son extraídas de manera natural y aquellas que se originan del agua de grifo, pero que son nutridas de minerales antes de ser envasadas.

¿Por qué se aconseja acompañar el café con un vaso de agua frío?

Al pedir un café en un bar, se puede apreciar que este es servido en compañía de un recipiente con distintos tipos de azúcar, una galletita (o masa fina) y un vaso de agua, que en algunos casos es de soda. Lo particular del adicional es que son pocos los que entienden el por qué de su presencia, además de saber cuándo es el momento adecuado para consumirlo.

Por lo general, en los bares que son más tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires, se ofrece un vaso de agua para que este sea consumido antes de degustar la infusión. El comentario que trasciende es que el líquido ayuda a limpiar de impurezas a la boca y así poder disfrutar del sabor pleno que la bebida dispone.