FOTO DE ARCHIVO: El vicepresidente ruso del Consejo de Seguridad, Dmitri Medvédev, visita una planta en la región de Tula

Dmitri Medvédev, vicepresidente del Consejo de ‍Seguridad de ⁠Rusia, afirmó el domingo que las acciones de Donald Trump en Venezuela eran ilegales, pero coherentes, ya que el presidente estadounidense estaba defendiendo los intereses ‌de Estados Unidos, ⁠según informó la ⁠agencia de noticias TASS.

"Hay que reconocer que, a pesar ‍de la evidente ilegalidad del comportamiento ⁠de Trump, no ‌se puede negar una cierta coherencia en sus acciones. Él y su equipo defienden los ‌intereses ‌nacionales de su país con bastante firmeza", dijo a TASS.

Medvédev afirmó que América Latina ​se considera el «patio trasero» de Estados Unidos y que Trump parece querer controlar los suministros de petróleo de Venezuela.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"La principal motivación del ‍Tío Sam siempre ha sido sencilla: los suministros de otros", dijo Medvédev, quien añadió que si se ​hubieran tomado tales medidas contra un país más fuerte, ​se habrían considerado un acto de guerra.

(Reporte ⁠de Vladimir Soldatkin; edición de Guy Faulconbridge; editado en español por Tomás Cobos)