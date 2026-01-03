El Frente Renovador cuestionó el ataque de Estados Unidos a Venezuela: "Sin injerencias externas"

A horas del ataque de Estado Unidos a la República Bolivariana de Venezuela y del secuestro al presidente Nicolás Maduro, el Frente Renovador Mesa Nacional emitió un comunicado en el que rechaza intervenciones militares por parte de Donald Trump al país caribeño y solicitan que el futuro político sea una decisión de los venezolanos, "sin injerencias externas y con plenas garantías democráticas".

"La legitimidad o ilegitimidad de un gobierno no puede resolverse mediante acciones armadas de un país extranjero sino por el propio pueblo a través de mecanismos democráticos, pacíficos y soberanos", inició el escrito de la mesa nacional en su cuenta oficial de la red social X (ex Twitter).

Frente a las eleciones presidenciales que se desarrollaron durante el 2024, el espacio político presidido por el ex ministro de Transporte, Diego Giuliano, historizó: "Nuestra posición ha sido clara y sostenida en múltiples ocasiones. La última vez, exigimos transparencia electoral, la publiación de los actas y señalamos la opacidad del proceso político venezolano". "Pero ninguna irregularidad institucional puede ser utilizada como justificación para una invasión, que solo agrava el sufrimiento de la población civil y viola el principio de autodeterminación de los pueblos", criticó el comunicado.

"Asimismo, advertimos que la decisión del gobierno de Donald Trump de atacar Venezuela, invocando acusaciones de "narcoterrorismo" y eludiendo el debate y la autorización del Congreso de los Estados Unidos, constituye en si misma una decisión antidemocratica y unilateral, que desconoce los controles institucionales y el principio de división de poderes que rige en todo el sistema republicano".

"La democracia no se impone por la fuerza. El futuro de Venezuela debe ser decidido por los venezolanos, sin injerencias externas y con plenas garantías democráticas", expresaron desde el espacio político en el que EEUU confirmó que Maduro se encuentra en un buque norteamericano y que será juzgado en Nueva York por "narcoterrorismo".

"Esperamos una pronta resolución del conflicto, con el menor daño posible para el territorio y la población venezolana, en el marco dl diálogo, la paz y el respeto al derecho internacional", concluyó el documento.