Miles de venezolanos festejan el secuestro de Maduro en Estados Unidos, Francia y España

Miles de inmigrantes venezolanos salieron este sábado a las calles a celebrar el secuestro del presidente Nicolás Maduropor parte de Estados Unidos en distintas partes del mundo. Ciudades como Florida en Estados Unidos, y países europeos como España y Francia fueron testigos de festejos, mientras crece la expectativa por cuál será el futuro político del país sudamericano.

El presidente Trump aprobó en agosto una campaña militar por mar frente a Venezuela, a través del despliegue de ocho buques de guerra y varios aviones militares a pocos kilómetros de la costa venezolana. El republicano le atribuye a Maduro ser el líder de una organización narcoterrorista que busca exportar drogas desde su país hacia Estados Unidos, en "una campaña en contra de la población estadounidense". Trump amagó varias con atacar por tierra al país caribeño hasta que finalmente lo hizo este mismo sábado.

"Estoy muy contenta. Porque esto es un acto de justicia. Mi hermano fue un muerto político en 2004 y hoy, después de 22 años, puedo decir que se hizo justicia por él. Su sangre no fue derramada en vano", declaró una ciudadana venezolana de Miami, estado de Florida, en una entrevista en vivo para Telemundo Noticias. "Hoy estamos felices porque todos los exiliados fuimos perseguidos políticos. Y hemos luchado día a día para que esto se termine", agregó la mujer.

"Yo estoy muy feliz. Con sentimientos encontrados. Agradecida infinitamente a Dios. Estoy en el exilio, pero siempre con el corazón pensando en una Venezuela libre”, declaró Jessica, una ciudadana venezolana en una entrevista con la CNN desde la ciudad de Doral. “Estamos en esta nación que nos ha abierto sus puertas, pero con el corazón en Venezuela”, agregó la mujer. "El café más rico que me he tomado ha sido en la madrugada. Pidiendo a Dios que sea una transición favorable para los venezolanos, tanto a los que están allá como a lo que están acá", concluyó.

"Empieza una nueva etapa": los festejos de venezolanos exiliados en Europa

De acuerdo a las últimas estimaciones hechas en 2024, fuera de Venezuela hay alrededor de ocho millones de venezolanos. Es uno de los países con mayores índices de desplazamiento de todo el mundo, detrás de Siria y Ucrania. Aunque la mayoría de los exiliados residen en Sudamérica, otros miles optaron por instalarse en países de Europa como España, Francia y Noruega.

"Sumamente feliz". Así resumió Carlos Godoy, un venezolano de 45 años que lleva 12 instalado en España, explicó a Infobae cómo vivió la noticia de la intervención estadounidense y la caída de Maduro, mientras participaba del encuentro de la colectividad venezolana en la Puerta del Sol, en el centro de Madrid. "Estoy sumamente feliz de que hayan capturado al dictador Maduro", indicó, a lo que agregó que ahora empieza "el comienzo de una nueva etapa en Venezuela".

Por otro lado, la periodista Sarai Suárez, residente en París, explicó ante la prensa francesa cuáles fueron sus sensaciones apenas se enteró de las noticias de Caracas. "Mi primer pensamiento fue para los presos políticos. Si te soy sincera, fue la primera cosa que me preocupó, porque sé que en estos casos, y el gobierno de cierta manera lo ha anunciado, los presos políticos son un arma de guerra y son personas vulnerables que están encerradas en el Helicoide y en quién sabe cuántos lugares que desconocemos"

Por su parte el venezolano Óscar Crescente, de 80 años, contó mientras celebraba en Oslo, que llegó a Noruega "huyendo" de la situación en el país en todos los ámbitos. "Me siento alegre porque ya que no se pudo ganarles por medios democráticos, con una elección que se ganó por una abrumadora mayoría. Hubo que recurrir a métodos externos, la intervención de los Estados Unidos", alertó el octogenario. Sin embargo advirtió: "Yo igualmente no considero que ellos sean los buenos y que están tratando de ayudarnos, sino que tienen sus propios intereses, como el asunto del narcotráfico".