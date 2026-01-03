Túnez vs Mali por la Copa Africana: cuándo juegan y cómo ver GRATIS y en vivo

Túnez buscará redimirse de su eliminación en fase de grupos del torneo anterior cuando enfrente a Mali este sábado en el Estadio Mohammed V de Casablanca, en el marco de los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025. Los Águilas de Cartago llegan con un estilo ofensivo que les permitió anotar seis goles en la fase de grupos, aunque también mostraron fragilidades defensivas al recibir cinco. Por su parte, las Águilas de Mali se presentan como un rival extremadamente difícil de vencer, habiendo mantenido su invicto en el Grupo A con una sólida organización defensiva que solo permitió dos goles en tres partidos.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Túnez y Mali, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Túnez y Mali?

El partido entre Túnez y Mali por los octavos de final de la Copa Africana de Naciones se jugará este sábado 3 de enero de 2026, a partir de las 16 (hora argentina) en el Estadio Mohammed V de Casablanca. El encuentro será transmitido en vivo de forma gratuita por Claro Sports a través de su canal de YouTube.

El conjunto tunecino logró su clasificación a la fase de eliminación directa tras finalizar segundo en el Grupo C con cuatro puntos. Las Águilas de Cartago inauguraron su participación con una contundente victoria por 3-1 sobre Uganda, antes de caer 3-2 ante Nigeria en un duelo vibrante. En su último compromiso de la fase de grupos, Túnez rescató un empate 1-1 frente a Tanzania que les aseguró el boleto a octavos de final.

Los dirigidos por Sami Trabelsi exhibieron un perfil ofensivo durante la fase de grupos, acumulando seis goles anotados en tres partidos, lo que reflejó su intención de protagonismo. Sin embargo, los cinco goles recibidos evidenciaron algunas fragilidades defensivas que deberán corregir en esta instancia de eliminación directa, particularmente considerando las lapsos mostrados ante Nigeria y en los minutos finales contra Tanzania.

La forma reciente de Túnez muestra un equipo en crecimiento, habiendo registrado tres victorias, dos empates y una sola derrota en sus últimos seis encuentros competitivos, con un saldo de 13 goles a favor y 8 en contra. Esta eficiencia ofensiva resulta alentadora, aunque las preocupaciones defensivas persisten. La experiencia en el torneo continental representa una de las principales fortalezas tunecinas, siendo uno de los participantes más regulares de la Copa Africana y con el antecedente de haber conquistado el título en 2004 cuando fueron anfitriones.

Por su parte, Mali avanzó a los octavos de final tras concluir segundo en el Grupo A con tres puntos, manteniendo su invicto pero sin conseguir victorias. Las Águilas inauguraron su campaña con un empate 1-1 ante Zambia, continuaron con otro 1-1 frente a los anfitriones Marruecos, y aseguraron su clasificación con un empate sin goles contra Comoros en su último partido de la fase de grupos.

Los resultados dejaron a Mali con apenas dos goles anotados y dos recibidos durante toda la fase de grupos, reflejando una campaña construida sobre la organización defensiva. La capacidad del conjunto de Tom Saintfiet para limitar a sus rivales resultó decisiva en un grupo cerrado, particularmente en el encuentro final ante Comoros, donde mantuvieron su valla invicta para garantizar la clasificación. El historial reciente de Mali muestra un equipo extremadamente difícil de batir, con dos victorias y cuatro empates en sus últimos seis partidos competitivos, anotando ocho goles y recibiendo solo tres. Esta solidez defensiva los ha convertido en uno de los conjuntos más confiables del torneo.

El historial entre ambas selecciones muestra un equilibrio notable, habiendo disputado 13 enfrentamientos desde 1994. Túnez lleva ventaja con seis victorias frente a las cuatro de Mali, con tres empates completando el registro. Los encuentros recientes han sido particularmente cerrados, incluyendo empates en los últimos dos enfrentamientos directos. Esta paridad histórica sugiere que el duelo de octavos de final será nuevamente disputado, con ambos equipos conociendo las fortalezas y debilidades del rival.

Formaciones probables de Túnez y Mali

El técnico de Túnez, Sami Trabelsi, cuenta con un plantel prácticamente al completo para este compromiso de octavos de final, sin reportes de suspensiones. Esta situación le permite al estratega planificar con tranquilidad su once inicial, pudiendo recurrir a sus mejores hombres para enfrentar el desafío que representa Mali y su sólida defensa.

La principal preocupación en el plantel tunecino rodea a Mohamed Ali Ben Romdhane, quien sufrió una contusión en la rodilla durante el partido del grupo ante Nigeria el sábado por la tarde. El mediocampista del Al Ahly recibió el golpe en el minuto 58 tras una colisión con el arquero nigeriano Stanley Nwabali durante un contraataque tunecino. Sin embargo, los reportes desde Egipto son alentadores, indicando que no hay motivos de preocupación mayor, con las evaluaciones iniciales sugiriendo que la lesión no es grave. Adicionalmente, Túnez también disipó las dudas sobre Elias Achouri, quien fue sustituido temprano en la segunda mitad del empate de fase de grupos ante Tanzania tras aparentar una lesión. El técnico Trabelsi confirmó después del partido que el problema no era serio y que el extremo del Copenhagen debería estar en condiciones de jugar en los próximos días.

Por el lado de Mali, el técnico Tom Saintfiet realizó cuatro modificaciones en el equipo que empató 0-0 ante Comoros en el último partido de la fase de grupos, con tres de esos cambios concentrados en un mediocampo reestructurado. El estratega belga-alemán buscó darle mayor solidez al centro del campo para asegurar la clasificación, decisión que resultó acertada al mantener la valla invicta.

Las Águilas malienses deberán afrontar este duelo de octavos sin una de sus piezas fundamentales en el mediocampo. Amadou Haidara no estará disponible para el enfrentamiento ante Túnez tras ser expulsado en los minutos finales del partido contra Comoros por una entrada peligrosa, lo que implica su suspensión bajo las regulaciones disciplinarias de la CAF. La Federación Maliense de Fútbol presentó una apelación ante esta decisión, y diversos reportes indican que el árbitro chadiano Aliou Mahamat posteriormente reconoció que la decisión fue un error. Sin embargo, al momento de la publicación, la suspensión se mantiene vigente. La ausencia de Haidara representa un golpe significativo para Mali, considerando que el mediocampista del RB Leipzig fue una presencia regular en el centro del campo durante toda la fase de grupos de la Copa Africana 2025. En cuanto a las lesiones, hay noticias más positivas: Sikou Niakaté ha regresado a los entrenamientos individuales mientras continúa su recuperación, y Hamari Traoré permanece en un programa de rehabilitación dentro del campamento de Mali, con ambos jugadores esperados a estar disponibles conforme el torneo avance en las fases eliminatorias.

Probable formación de Túnez: Aymen Dahmen; Ali Abdi, Montassar Talbi, Dylan Bronn, Yan Valery; Ellyes Skhiri, Ismaël Gharbi, Hannibal Mejbri; Elias Achouri, Sebastian Tounekti, Hazem Mastouri.

Probable formación de Mali: Djigui Diarra; Woyo Coulibaly, Abdoulaye Diaby, Ousmane Camara, Nathan Gassama; Aliou Dieng, Mahamadou Doumbia, Lassana Coulibaly, Mamadou Sangaré, Yves Bissouma; Lassine Sinayoko.

Túnez vs Mali: Ficha técnica