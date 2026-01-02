Excarcelaron a uno de los condenados en el caso Lucía Pérez: "Liberaron a un narcofemicida", apunta la familia

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata le concedió la excarcelación a Juan Pablo Offidani, uno de los condenados por el caso Lucía Pérez. En esta línea, el detenido por su participación en el femicidio de la menor de edad podrá gozar del beneficio de la prisión domiciliaria.

En las redes de la Campaña Nacional Somos Lucía, el entorno de la joven asesinada en el 2016 repudió el fallo de la Justicia: "La defensa del femicida justifica y transforma en víctima a un narco que llevaba drogas a la puerta de la Escuela de Lucía y que es parte de un entramado de poder que hoy lo deja impune".

La Justicia de Mar del Plata excarceló a Offidani

Juan Pablo Offidani había sido sentenciado a 15 años de prisión unificada y ahora, por el último fallo de la Justicia, deberá respetar algunas medidas para seguir cumpliendo la condena fuera de la cárcel.

Offidani deberá fijar domicilio dentro en la Provincia, abstenerse de consumir bebidas alcohólicas o utilizar sustancias estupefacientes; adoptar un oficio, arte, industria o profesión; no cometer nuevos delitos y someterse al control del Patronato de Liberados más cercano a su domicilio.

Además se le ordenó realizar un tratamiento integral contra las adicciones en un centro de día y la prohibición absoluta de la salida del país y de acercamiento a 200 metros de los particulares damnificados.

Una decisión que la mamá de Lucía ya había advertido

Marta Montero, la mamá de la joven asesinada en Mar del Plata, había publicado un video días atrás para dar a conocer el pedido de prisión domiciliaria que había elevado la defensa de Offidani.

En las imágenes del video compartido a través de las redes sociales de la Campaña, la mujer pedía que por favor la justicia desoyera el pedido, porque no podía gozar de este beneficio una de las personas que. de manera comprobada, participó del asesinato de su hija.

"Dicen que terminó la secundaria, dejó de drogarse adentro del Penal de Batán y hasta hizo talleres de masculinidades. Para ellos un ejemplo de hombre que se merece estar suelto mientras adolescentes y pibes corren peligro", expresaron desde la Campaña Nacional Somos Lucía.

"Nos da bronca y tristeza que la familia de Lucía Pérez esté pasando por esto un 30 de diciembre. Que se hayan enterado por una nota y que nos sigan violentando. A Lucía Pérez la mató Offidani y Farias y hoy la Injusticia patriarcal la volvió a asesinar", sintetizaron.