Bombardeo de Estados Unidos a Venezuela: las reacciones de la farándula argentina

Las reacciones al bombardeo de Estados Unidos.

El sorpresivo bombardeo perpetrado por el presidente estadounidense Donald Trump contra Venezuela y la captura de Nicolás Maduro sacudió al mundo político internacional, pero también generó un fuerte impacto en el universo del espectáculo argentino. En cuestión de minutos, redes sociales como X e Instagram se llenaron de mensajes, celebraciones, repudios y cruces ideológicos protagonizados por figuras de la farándula.

Según comunicó Trump el sábado, Estados Unidos llevó adelante un bombardeo sobre Caracas y otras regiones del país, en el marco de una ofensiva que derivó en la caída del gobierno venezolano. Hasta el momento, se desconoce el paradero de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, mientras que la fiscal general norteamericana confirmó cargos en su contra por narcotráfico y terrorismo.

Las reacciones de la farándula argentina

Como era de esperarse, el impacto del hecho también se trasladó al plano cultural y mediático. Uno de los primeros en expresarse fue Ricardo Montaner, quien celebró abiertamente el anuncio. “Qué hermosa mañana, ehhh..! #VenezuelaLibre”, escribió en X. Minutos después, profundizó su postura con un mensaje cargado de tono religioso: “Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine”.

La reacción de Ricardo Montaner.

Desde el mundo del rock, Charly Alberti, histórico baterista de Soda Stereo, se sumó con un mensaje breve pero contundente: “¡Vamos Venezuela!”, acompañado por emojis de corazón, mostrando su apoyo al pueblo venezolano en este momento histórico.

Sin embargo, no todas las reacciones fueron de celebración. Marcela Feudale se mostró visiblemente indignada y apuntó contra quienes festejaron el ataque militar: “Los que celebran un bombardeo en territorio soberano son los mismos que colocaban la bandera de Ucrania en su momento. No entienden de soberanías sino de ideologías”, escribió, marcando una postura crítica frente a la intervención extranjera.

Las reacciones de Charly Alberti y Marcela Feudale.

También Juliana ‘Furia’ Scaglione se manifestó con entusiasmo. La ex Gran Hermano utilizó símbolos de fuerza y corazones para enviar un mensaje directo a sus seguidores venezolanos: “A todos mis amigos venezolanos!!! Sé que hoy es su díaaaa!!! VAMOOOOO”.

Por su parte, Catherine Fulop, venezolana radicada hace décadas en la Argentina, fue una de las voces más contundentes del espectáculo. “¡Está pasando! Finalmente estos criminales pagarán por todos sus crímenes”, expresó, reflejando el sentimiento de una parte importante del exilio venezolano.

Esto posteo Catherine Fulop.

Así, mientras el mundo analiza las consecuencias políticas y humanitarias del bombardeo, en la Argentina la farándula volvió a mostrar su costado más ideológico, con opiniones que expusieron una vez más la grieta sobre los conflictos internacionales. Celebración, dolor, esperanza y repudio convivieron en redes sociales en una jornada que ya quedó marcada como histórica para Venezuela y la región.