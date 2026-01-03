Estados Unidos atacó ‍Venezuela y ⁠capturó a su presidente, Nicolás Maduro, quien fue expulsado del país, dijo el sábado el ‌presidente Donald ⁠Trump.

Estados Unidos ⁠no ha realizado una intervención tan ‍directa en Latinoamérica desde ⁠la invasión de ‌Panamá en 1989 para derrocar al líder militar ‌Manuel ‌Noriega.

"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ​ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, ‍quien, junto con su esposa, fue capturado y expulsado del país", ​dijo Trump en una publicación de ​Truth Social.

Mensaje publicado por el presidente estadounidense Trump en el que afirma que las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Maduro y a su esposa en un ataque a gran escala

No hubo confirmación inmediata ⁠del gobierno venezolano.

La respuesta de Venezuela

La vicepresidenta ejecutiva ‍de ⁠Venezuela, Delcy Rodríguez dijo que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y su esposa ‌Cilia Flores, ⁠tras ⁠ataque aéreo de Estados Unidos en el ‍país sudamericano.

La funcionaria exigió pruebas de ⁠vida tanto ‌de Maduro como de Flores, según un audio ‌difundido ‌el sábadpo por la televisión estatal.

"Ante esta brutal situación y ​ante este brutal ataque nosotros deconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de ‍la primera dama Cilia Flores. Exigimos al Gobierno del Presidente Donald ​Trump prueba de vida inmediata ​de la vida del presidente ⁠Maduro y de la primera dama".

Con información de Reuters