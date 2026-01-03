Donald Trump: Nicolás Maduro "fue capturado" tras los ataques de Venezuela

Estados Unidos atacó Venezuela y capturó a su presidente, Nicolás Maduro, quien fue expulsado del país, dijo el sábado el presidente Donald Trump.
Estados Unidos no ha realizado una intervención tan directa en Latinoamérica desde la invasión de Panamá en 1989 para derrocar al líder militar Manuel Noriega.
"Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, fue capturado y expulsado del país", dijo Trump en una publicación de Truth Social.
No hubo confirmación inmediata del gobierno venezolano.
La respuesta de Venezuela
La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez dijo que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, tras ataque aéreo de Estados Unidos en el país sudamericano.
La funcionaria exigió pruebas de vida tanto de Maduro como de Flores, según un audio difundido el sábadpo por la televisión estatal.
"Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque nosotros deconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores. Exigimos al Gobierno del Presidente Donald Trump prueba de vida inmediata de la vida del presidente Maduro y de la primera dama".
Con información de Reuters