María Corina Machado y González Urrutia rompieron el silencio tras la invasión a Venezuela: "Vamos a poner orden"

Una de las principales líderes de la oposición venezolana María Corina Machado celebró el secuestro de Nicolás Maduro y llamó a los venezolanos que "estén listos para poner en marcha" acciones que serán informadas "muy pronto", según un comunicado publicado en sus redes.

La reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, de quien se desconoce su paradero, era una de las voces esperadas de la oposición a Maduro. En su comunicado apuntó que "llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional" rijan en Venezuela.

Machado aseguró que el sector venezolano alineado con Estados Unidos va a "poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional" y "traer" a sus hijos "de vuelta a casa".

La dirigenta también enalteció la figura de Edmundo González Urrutia, a quién consideró "legítimo presidente", y pidió que asuma "de inmediato" su mandato constitucional para ser reconocido como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. "Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder", reslató.

El mismo González Urrutia, citó el comunicado minutos después y afirmó: "Venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación".

"Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a TODOS", instó al pueblo venezolano. El llamado es un claro contrapunto con el pedido del gobierno de Maduro, que pidió resistir en las calles.

"A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales", pidió. Al tiempo que a quienes viven fuera de su país les solicitó que estén "movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela".

El comunicado completo de María Corina Machado

Venezolanos, ¡Llegó la HORA DE LA LIBERTAD!

Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley.

Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa.

Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando.

Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran.

Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la Transición Democrática. Una transición que nos necesita a TODOS.

A los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales.

A los venezolanos que están en el exterior, los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela.

En estas horas decisivas, reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto.

¡VENEZUELA SERÁ LIBRE! Vamos de la mano de Dios, hasta el final.

(Firma)

María Corina Machado 03 de enero del 2026