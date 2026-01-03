"La justicia social se demuestra con hechos": desde el Gobierno de Insfrán le respondió al Obispo de Formosa

El pasado viernes, el ministro de Gobierno de la provincia de Formosa, Jorge Abel González, le respondió al obispo José Vicente Conejero Gallego luego de que, en su homilía de Año Nuevo, el prelado cuestionara la desigualdad salarial en la administración pública y negara la existencia de una “justicia social verdadera” en la provincia.

En el acto de ascenso de integrantes de la Policía provincial, González tomó la palabra y se dirigió al cuerpo policial y expresó: “Es el primer acto institucional del año que venimos esperando todos y todas porque entraña un profundo sentido de justicia social. Estamos haciendo referencia no a un acto individual sino colectivo”. “Porque el amor no se proclama con palabras sino se demuestra con hechos concretos. La justicia social en Formosa se demuestra con hechos concretos”, enfatizó.

En clara referencia a Jose Vicente Conejero Gallego, el funcionario criticó su silencio frente a las palabras que, en su momento, el presidente Javier Milei dedicó al Papa Francisco: “Escuchamos, por ahí, desde algún púlpito, una voz que estuvo callada durante mucho tiempo, aceptando que se mencionara como representante del maligno al Papa Francisco, y que solamente hubo silencio”.

“Que acepta que se diga que la justicia social es un robo, una aberración. Sin embargo, nos dice que en Formosa que la justicia social es un discurso y este acto es una demostración de lo equivocada que está esa voz”, continuó y detalló: "No hay peor ciego que el que no quiere ver, ni peor crítico que el que sólo mira la paja en el ojo ajeno”.

El caso de Alejo

En esa misma línea, González contó el caso de un joven que tuvo que ser asistido por el gobierno de Formosa luego de haber sido ignorado por la Iglesia: “Hace días ante el pedido de un feligrés que visita un lugar santo, nos llamo y nos dijo “hay una persona en una situación de calle” y no le dan cobijo allí”.

Frente a esta situación el funcionario contó que se actuó rápidamente para contener al joven en situación de calle: “Nosotros ni siquiera preguntamos, simplemente actuamos porque somos formoseños y formoseñas bien nacidos. Tiene nombre, se llama Alejo tiene 20 años”. “Cosas de la vida hizo que no pudiera regresar a su ciudad en Resistencia y estuvo varios días en la vereda de ese lugar frente a la vista de este señor, ignorándolo”, detalló.

Frente a esta situación y al llamado de un vecino, el gobierno intervino rápidamente para asistir al joven: “Inmediatamente actuamos, nuestro Ministerio de la Comunidad actuó como corresponde y Alejo hoy está con su familia en el Chaco. No le preguntamos de qué partido era; para nosotros bastaba con que sea una persona para ayudarlo”.

Más Estado, más justicia social

En el marco del acto de ascenso de policías de la provincia, el funcionario destacó la importancia del esfuerzo colectivo y la contribución de toda la comunidad formoseña: “Eso es justicia social, esto es justicia social. Porque, sin lugar a dudas, quienes recibieron la jerarquía superior han hecho el esfuerzo para lograrla, pero no nos equivoquemos: no es un logro individual. Este lugar estaría vacío si fuera así, pero está lleno. Y está repleto".

"Son formoseños que pusieron mucho de sí para que ustedes alcanzaran este logro, no solo la familia, sino todos los sus comprovincianos. Esto es un esfuerzo de la política que da sentido, en cada tiempo, a lo que es el bien común”, detalló.

Para finalizar, el funcionario resaltó la complejidad de la toma de decisiones en el manejo de los recursos públicos y el papel del Gobierno provincial en ese marco. Y afirmó: “Si no, no hay manera de entender por qué se orientan los recursos como se orientan, más aún en estos tiempos complejos que estamos viviendo, no solo por decisiones del Estado nacional, sino también porque la geopolítica mundial es complicada. En ese gran marco, el gobernador tiene que tomar decisiones”.