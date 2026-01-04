Sudáfrica vs Camerún por Copa Africana: cuándo juegan y cómo ver GRATIS en vivo

Sudáfrica buscará avanzar a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025 cuando enfrente a Camerún este domingo en Rabat, en un duelo de octavos de final que tendrá un condimento especial: Hugo Broos, entrenador de los Bafana Bafana, se medirá contra su ex equipo al que dirigió al título en 2017. El técnico belga comandará a una selección que terminó tercera en la edición 2023 y que buscará aprovechar el historial favorable ante los Leones Indomables para seguir avanzando en el torneo continental.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Sudáfrica y Camerún, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Sudáfrica y Camerún?

El partido entre Sudáfrica y Camerún por los octavos de final de la Copa Africana de Naciones se jugará este domingo 4 de enero de 2026, a partir de las 16 horas (hora argentina) en el Agdal Medina Stadium de Rabat, Marruecos. El encuentro será transmitido en vivo por Claro Sports y podrá verse de forma gratuita vía streaming a través de YouTube.

La selección sudafricana llega a este partido tras clasificar como segunda del Grupo B con 6 puntos, uno por debajo de Egipto. Los Bafana Bafana comenzaron su participación con una victoria 2-1 ante Angola, luego cayeron 0-1 frente a los Faraones y cerraron la fase de grupos con un triunfo 3-2 sobre Zimbabwe. Esta es la aparición número 12 de Sudáfrica en la Copa Africana y buscan pasar los octavos de final por octava vez en su historia.

Sin embargo, la defensa se ha convertido en una preocupación para el equipo de Hugo Broos. Los cuatro goles recibidos en la fase de grupos ya superan los tres que encajaron en todo el torneo 2023, cuando alcanzaron el tercer puesto. La facilidad con la que Angola, Egipto y Zimbabwe abrieron la zaga sudafricana es un punto de alerta de cara a este cruce eliminatorio, especialmente para un equipo cuya solidez defensiva había sido una de sus principales fortalezas en la edición anterior.

A pesar de estos problemas defensivos, Sudáfrica anotó cinco goles en la fase de grupos, aunque no logró marcar ante Egipto. El equipo contará con jugadores clave como el arquero Ronwen Williams, quien ha sido fundamental para mantenerlos en competencia, y el joven talento Relebohile Mofokeng, quien podría tener un rol destacado en el esquema de Broos.

Por su parte, Camerún llega invicto a este encuentro tras una destacada fase de grupos. Los Leones Indomables comenzaron con una victoria 1-0 sobre Gabón, empataron 1-1 con el campeón defensor Costa de Marfil y cerraron con un triunfo 2-1 ante Mozambique. El equipo dirigido por David Pagou, quien lleva poco más de dos semanas en el cargo, ha demostrado solidez al recibir apenas dos goles en tres partidos.

La ofensiva camerunesa ha sido efectiva y constante, marcando en cada uno de sus encuentros de la fase de grupos. Incluso lograron vulnerar la valla de Costa de Marfil, equipo que no conoce la derrota desde que conquistó el título en 2023. Bryan Mbeumo, quien milita en el Manchester United, será una de las principales amenazas ofensivas junto al capitán Christian Bassogog, único sobreviviente del plantel que conquistó el título en 2017. Pagou ya comenzó los juegos psicológicos al declarar a Sudáfrica como favorita, señalando su experiencia y su destacada campaña en la edición anterior.

El historial entre ambos equipos favorece claramente a los Bafana Bafana. En nueve enfrentamientos previos, Sudáfrica ha perdido solo una vez ante Camerún, con tres victorias y cinco empates. El único cruce en Copa Africana fue en 1996, cuando Sudáfrica se impuso 3-0 en su camino al título continental conquistado como anfitrión. El último encuentro entre ambas selecciones fue en marzo de 2016, cuando empataron 2-2 y 0-0 en las eliminatorias para la AFCON. El reencuentro de Hugo Broos con Camerún, equipo que llevó a la gloria hace nueve años, añade un ingrediente especial a este duelo eliminatorio.

Formaciones probables de Sudáfrica y Camerún

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Aubrey Modiba, Mbekezeli Mbokazi, Siyabonga Ngezana; Teboho Mokoena, Bathusi Aubaas, Sipho Mbule; Relebohile Mofokeng, Oswin Appollis, Lyle Foster.

Camerún: Devis Epassy; Junior Tchamadeu, Samuel Kotto, Che Malone, Darlin Yongwa; Carlos Baleba, Arthur Avom, Nouhou Tolo; Wangu Loader, Bryan Mbeumo, Christian Kofane.

El entrenador de Sudáfrica, Hugo Broos, cuenta con toda su plantilla disponible para este encuentro crucial. El técnico belga podría realizar algunos ajustes respecto al último partido de la fase de grupos, especialmente en el mediocampo donde Bathusi Aubaas es candidato a ingresar en lugar de Sphephelo Sithole, quien no tuvo un buen rendimiento ante Zimbabwe. La gran incógnita es la posición de Relebohile Mofokeng, el talentoso jugador del Orlando Pirates que podría iniciar en la banda derecha o en el rol de enganche.

En defensa, Broos mantendrá la confianza en el joven Mbekezeli Mbokazi, de apenas 20 años, quien ha sido pieza clave en la zaga. El arquero Ronwen Williams continuará siendo el último bastión sudafricano, tras sus brillantes actuaciones que han salvado al equipo en varias ocasiones. En ataque, Lyle Foster del Burnley será el referente de área acompañado por Oswin Appollis, mientras que la experiencia de Teboho Mokoena será fundamental en el mediocampo.

Del lado de Camerún, el entrenador David Pagou tiene el desafío de mantener la solidez mostrada en la fase de grupos pese a llevar poco tiempo al frente del equipo. El técnico camerunés contará con el regreso de jugadores clave que fueron preservados o rotados durante la etapa inicial del torneo. Carlos Baleba, mediocampista del Brighton de 21 años, será el encargado de aportar equilibrio y músculo en el centro del campo.

En ataque, los Leones Indomables confiarán en la inteligencia y calidad de Bryan Mbeumo, flamante fichaje del Manchester United y una de las figuras del torneo con 27 partidos internacionales y 7 goles con la camiseta camerunesa. El capitán Christian Bassogog aportará su vasta experiencia como único sobreviviente del título de 2017, mientras que el joven Christian Kofane del Bayer Leverkusen, de apenas 19 años, podría ser la sorpresa en el once inicial. Bajo los tres palos estará Devis Epassy, quien ha sido sólido en la fase de grupos.

