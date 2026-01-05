Presidente surcoreano aboga en Pekín por pleno restablecimiento de los lazos con China en 2026

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, visita China

‍El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, afirmó el lunes que quiere abrir una "nueva fase" en las relaciones ‍con China, tras ⁠reunirse con su par Xi Jinping durante su primer viaje a Pekín desde que asumió el cargo en junio.

"Esta cumbre será una oportunidad importante para hacer de 2026 el primer año de restablecimiento a gran escala de las relaciones entre Corea y China", dijo Lee. "Creo que continuarán los esfuerzos para desarrollar la cooperación estratégica y la ‌asociación entre los dos países en una tendencia ⁠irreversible de los tiempos".

Se trata ⁠de la segunda reunión de Lee con Xi en apenas dos meses, una señal del gran interés de Pekín ‍por impulsar la colaboración económica y el turismo con Seúl, en un momento en ⁠que las relaciones de China ‌con Japón, la otra gran economía del noreste asiático, se han hundido hasta el punto más bajo en años.

Horas antes de la visita, Corea del Norte lanzó al menos dos misiles balísticos, sus primeros ‌lanzamientos de ‌este tipo en dos meses. El líder Kim Jong Un aludió a la necesidad de que Pionyang mantenga una potente fuerza nuclear disuasoria.

Xi afirmó que China y Corea del Sur deben ​tomar "decisiones estratégicas correctas", y añadió que ambos países "asumen importantes responsabilidades en la salvaguarda de la paz regional".

Los dos países firmaron 15 acuerdos en la cumbre, según las emisoras surcoreanas y chinas.

Lee, elegido en unas elecciones anticipadas en junio, prometió reforzar los lazos con Estados Unidos sin enemistarse con ‍China, al tiempo que intenta reducir la tensión con el Norte. Pekín, por su parte, busca estrechar lazos con Seúl desde la ruptura con Japón, cuya primera ministra, Sanae Takaichi, sugirió en noviembre que podría emprender acciones militares ​en caso de un ataque a Taiwán.

Empresas chinas y surcoreanas firmaron nueve acuerdos de cooperación, según el Ministerio de Comercio ​de Corea del Sur, nombrando a Alibaba International, Lenovo y el minorista surcoreano Shinsegae entre las empresas ⁠implicadas.

Con información de Reuters