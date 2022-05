El escalofriante video paranormal en Boca que se volvió viral: "No hay nadie"

Fue compartido por una periodista y se dio en la cancha de básquet del Xeneize.

Luis Conde es el nombre del estadio de básquet del Club Atlético Boca Juniors más conocido como La Bombonerita. Allí se vivió una particular situación desligada de lo deportivo y que tuvo que ver con una presencia paranormal en la cancha capturada a través de un video que se viralizó en las redes.

Sofía Cruz, periodista de ESPN, se encontraba en la cancha y publicó un video en su cuenta de Twitter que causó un poco de temor. En el mismo se observaba la cancha totalmente vacía, pero se escuchaban sonidos de pisadas y frenadas, como si se disputara un realmente un partido.

La comunicadora estaba junto a otros colegas, a quienes también se los veía sorprendidos, y se pusieron a recorrer el estadio para mostrar que realmente no había nadie. "Es un montón esto", dijeron respecto al extraño momento y en medio de la oscuridad del estadio.

"Se están jugando alto partido eh", bromeó uno de ellos frente a la increíble situación paranormal que vivían y no podían creer. "En la cancha de básquet de Boca se escuchan pisadas de jugadores, pero no hay nadie", escribió Sofía en su perfil de Twitter.

En ese mismo escenario, el conjunto de Boca Juniors deberá jugar ante Quimsa por las semifinales de la Liga Nacional de Básquet. El encuentro se llevará adelante este viernes desde las 21 horas y lo transmitirá Directv Sports.

La revelación paranormal de Jey Mammón

Jey Mammón es el elegido para continuar el legado de Gerardo Rozín en La Peña de Morfi (Telefe), ciclo que tendrá una nueva temporada tras la muerte del conductor. Y en una reciente entrevista, la exfigura de América TV habló de la presencia paranormal que se le aparece: "Veo un panadero y siento su presencia".

Cuando el periodista Pablo Mascareño (La Nación) le consultó por la muerte de Roque, su papá, y si lo sentía de alguna forma, Mammón indicó: "Mi viejo murió, pero recibo sus señales, por eso no soy un negador y creo en la trascendencia, lo que pasa es que no sé cómo es y creo que nadie lo sabe, entonces cuando alguien me lo quiere explicar, me pregunto cómo lo sabe, dónde estuvo, de dónde viene".

Profundizando en torno a su revelación el conductor aseguró: "Veo un panadero y siento su presencia, y te puedo asegurar que he visto panaderos en situaciones muy extrañas. Me han aparecido panaderos arriba del piano, dentro del estudio de televisión".