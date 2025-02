¿Cuáles son los platos que no se recomienda pedir en un restaurante?

Qué platos no pedir en un restaurante.

Al momento de asistir a un restaurante, hay una serie de códigos preestablecidos que se deben respetar, pero los consumidores tal vez tienen otros y los mismos se encuentran vinculados con los platos que se aconsejan no pedir. Los motivos son varios, aunque todos coinciden en algo y es que es más recomendable replicarlos en la comodidad del hogar porque su elaboración será más detallada, además de ahorrar dinero.

La variedad de establecimientos gastronómicos permite entender que no todos elaboran el plato que pidamos con un cierto grado de calidad. Hay lugares que se destacan por la pizza que realizan, mientras que otros son ideales para el consumo de pastas y existen centros que se centran en un cultura alimenticia de un país.

"¿Hacemos competencia de los platos más feos que les hayan servido? Compartan los suyos!", expresó BurgerFcts como figura su cuenta en X (Ex Twitter). Una idea que surgió después de que una persona le compartiera su "avocado toast". La imagen muestra cierta irregularidad en las porciones de pan, además de que la palta utilizada es una que viene procesada en forma de pasta. "Mejor ni lo ponga en la carta", comentó el hombre en el posteo que había sido citado.

Los comentarios no tardaron en llegar y lo hicieron con una serie de imágenes que provocó el asombro de muchos. "Pedí un bowl de frutas: es banana y manzana sola", respondió una mujer. "No sé si aplica pero en General Acha pedí canelones y vinieron con envoltorio plástico y todo. Hice quilombo y ni pelota me dieron", se sumó una segunda persona. "No tengo foto. Un bife de chorizo en Puerto Madryn restaurante con forma de barco. Lo sacaron del freezer le marcaron la plancha y me lo sirvieron entre quemado y hervido. Me quejé, me trataron de porteña bruta y me fui", replicó un tercero.

Lo que se desprende es que antes de concurrir a un restaurante o bodegón es aconsejable mirar las calificaciones que aparecen en Google sobre el lugar y los comentarios más recientes. Estos dos elementos podrán ser muy útiles para determinar si es conveniente sentarse o continuar con la búsqueda.

