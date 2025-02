¿Cuál es el secreto para no llorar al cortar cebolla?

Cómo cortar una cebolla sin llorar.

Si se repasan las recetas de cocina más tradicionales de la Argentina es posible apreciar que en algunas de ellas habrá un ingrediente muy repetido y esa es la cebolla. Se puede consumir de distintas maneras, pero prepararla en algunos casos se transforma en un verdadero problema porque genera que desprendan lágrimas que dificultan el proceso de corte.

No importa si se trata de una blanca o morada, la cebolla puede generar que algunas personas lloren cuando intentan cortarla antes de colocarla en una ensalada o mandarlas a un sartén con aceite para que se doren. Son varios los que llegan a rechazar su uso para evitar este momento o los que se colocan una protección en los ojos. Aunque un truco permite dejar en el pasado todas estas decisiones.

Cómo cortar una cebolla sin llorar.

"No se llora más haciendo esto. Un poco más de aceite para no demorar tanto", expresó una abuela en un tutorial casero que fue difundido por Curiosidad Alimentaria en Instagram. La explicación que se desprende es que el líquido impide que la cebolla desprenda una serie de compuestos que provocan la activación de los lagrimales. "No lo cambio por nada", agregó. Además, aclaró que es importante tener un cuchillo bien afilado para realizar los tajos.

¿Por qué la cebolla hace llorar?

Al ser un alimento que crece en la tierra, la cebolla absorbe azufre en su crecimiento. Una vez que se la corta se da un proceso de liberación de encimas que reaccionan con determinados sulfuros que se encuentran dentro del vegetal. Esto a su vez produce una sustancia que se denomina sulfóxido de tiopropanal, que al entrar en contacto con los ojos provoca que las glándulas lagrimales se irriten.

Otras formas de corta la cebolla

Además de colocarle aceite al cuchillo, y que este se encuentre bien afilado, hay cuatro consejos útiles para tener en cuenta al momento de cortar una cebolla y evitar que las lágrimas comiencen a brotar de nuestros ojos. La aplicación de cada uno queda a consideración de las personas y qué tan efectivos les parezcan.