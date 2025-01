¿Qué beneficios tiene la cebolla cruda para el bienestar del corazón?

Cómo la cebolla ayuda al corazón.

Se trata de uno de los ingredientes más presentes en las recetas de las comidas típicas de la Argentina como también de otros países. Además, se recomienda su consumo de manera regular porque sus propiedades son de gran utilidad para ayudar a mejorar la salud del corazón. La cebolla esconde un secreto que pocos conocen.

Al igual que el ajo, la cebolla es muy utilizada para llevar a cabo distintas elaboraciones. Solo depende del tratamiento que se aplique en su cocción para adquiera un sabor distinto. Aunque por lo general se consume cruda, debido a que es un ingrediente ideal para darle mayor volumen a las ensaladas. Esta elección es recomendada porque aporta una serie de benenficios para la salud del cuerpo.

Cómo la cebolla ayuda al corazón.

"Si ignoras a la cebollita feliz, te irá mla lo que resta del año", expresó En_Jupiter como figura su usuario de X (Ex Twitter). Lo particular de la imagen es que no se encuentra editada, debido a que un corte provocó que se haya formado un diseño similar al de una cara sonriente. Un motivo más que suficiente para agregar este alimento a la dieta porque dispone de una serie de propiedades para mantener al corazón a salvo y alejado de problemas.

Es que se encuentra comprobado que la cebolla es de gran utilidad para fortalecer la salud cardiovascular. Algo que es producto de los nutrientes que dispone en su composición que son ideales para el desarrollo de antioxidantes y antiinflamatorios. Además, se comprobó que previenen la afección de enfermedades en este órgano del cuerpo.

"Está compuesta por un 89% de agua, tiene grandes cantidades de nutrientes como calcio, vitaminas A, B, C y E, fibras, fósforo, magnesio, zinc, es rica flavonoides, antocianinas y quercetina", expresan desde la web del Gobierno de la provincia de Mendoza. Además de darle beneficios al corazón, el consumo de cebolla es ideal para controlar el azúcar en sangre, fortalecer el sistema inmunológico, la circulación de la sangre y la salud de los huesos.

¿Cuál el truco para cortar cebolla sin llorar y por qué hay que pedirle permiso?

Uno de los problemas que surge al consumir cebolla es que muchas personas encuentran cierta dificultad porque las enzimas que la componen afectan a los lagrimales y se desata de un llanto de manera involuntaria. Esto puede provocar que muchos tengan grandes dificultades al momento de interactuar con este alimento y comiencen a rechazar su uso.

Sin embargo, la actriz y cantante Candela Ventrano recomendó una forma muy particular de cortarla. Entre esas cosas místicas en las que yo creo, una amiga me dijo: '¿Sabés qué hay que hacer para no llorar cuando cortás una cebolla? Tenés que pedirle permiso'", expresó. Son muchas las personas que comentaron su video en TikTok anunciando que el método funciona.