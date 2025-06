Eduardo Feinmann, totalmente destrozado por la posibilidad de que CFK se presente a elecciones.

Eduardo Feinmann es uno de los periodistas más viscerales de la televisión argentina a la hora de mostrar su desprecio hacia el kirchnerismo. De esa manera, en un reciente descargo en vivo se mostró sacado pidiendo que se apuren para condenar a Cristina Fernández de Kirchner antes de las elecciones legislativas 2025.

Después de que la Corte Suprema de la Nación rechazara in limine la recusación presentada por la defensa de la expresidenta, el periodista se dejó ver más envalentonado que nunca a la hora de pedir que metan presa a la líder política. Los argumentos dados para la recusación fueron que se dio "fuera de los plazos procesales" y que "carece de fundamentos jurídicos suficientes".

"Ayer yo decía que en las próximas horas salía. Lo único que les digo a los de las vocalías ( de la Corte Suprema) es 'muevan el orto, muevan el orto'. No, porque ya me saca. Si podemos averiguar los nombres de los de los vocales, vamos a poner los nombres de todos", comenzó Feinmann. Y agregó: "Muevan el orto. Los mismos dueños de la vocalía se pueden sentar la semana que viene en una reunión de acuerdo y decir 'me chupa tres huevos lo que ustedes digan'".

Feinmann hizo hincapié en que quiere que la causa se resuelva antes del cierre de listas, para que Cristina no pueda ser electa como diputada provincial: "Antes de los 44 días pueden decir 'señores, nos ponemos de acuerdo los tres. Listo, sale por el 280'. ¿Quién te puede discutir eso?".

Eduardo Feinmann pidió que la Justicia se apure en la condena contra CFK.

