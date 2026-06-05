Varios estados EEUU preparan demanda contra adquisición de Warner Bros por Paramount: fuentes

FOTO DE ARCHIVO. Terreno de los estudios Warner Bros. en Burbank.

Por Jody ​Godoy

5 jun (Reuters) - Un grupo de estados de Estados Unidos ‌está preparando ‌una demanda para bloquear la adquisición de Warner Bros por parte de Paramount Skydance, valorada en 110.000 millones de dólares, dijeron el viernes a Reuters ​dos fuentes ⁠conocedoras del asunto.

Aunque no quedó ‌claro de inmediato ⁠qué estados presentarían ⁠la demanda, el fiscal general de California, Rob Bonta, afirmó a Reuters ⁠en una entrevista el ​jueves que su ‌oficina tomará pronto ‌una decisión sobre si emprende ⁠acciones legales.

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Un portavoz de la oficina de Bonta se negó a hacer comentarios el ​viernes.

Las ‌acciones de Warner Bros caían un 1,8% tras la noticia y las de Paramount perdían un 4%.

Hollywood ⁠y Wall Street han seguido de cerca este acuerdo de alto riesgo, que reuniría a algunas de las franquicias más duraderas de la industria del entretenimiento.

La ‌operación propuesta se ha enfrentado a la oposición de actores, guionistas y otros profesionales de Hollywood debido a su potencial ‌para eliminar puestos de trabajo.

Paramount ha negado que el acuerdo vaya ‌a reducir ⁠los empleos creativos, alegando que necesitará crear más ​contenido tras la operación para atraer a suscriptores de streaming.

(Editado en español por Carlos Serrano)