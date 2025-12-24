El subte en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) seguirá funcionando en Navidad, pero con algunas cosas a considerar. Como todos los años, el transporte público no se detiene por las fiestas, pero se aplicarán esquemas especiales y frecuencias reducidas.
Este miércoles 24 de diciembre, todas las líneas de subte y el Premetro operarán con un horario acotado, al igual que los colectivos. En cuanto al 25 de diciembre, se regirá por el cronograma de feriados y domingos, con una frecuencia más reducida en comparación a los días hábiles.
Cómo funcionará el subte en Navidad en el AMBA según cada línea
24 de diciembre
Línea A
-
Último servicio desde San Pedrito a Plaza de Mayo-Casa Rosada: 21:06.
-
Último servicio desde Plaza de Mayo-Casa Rosada a San Pedrito: 21:32.
Línea B
-
Último servicio desde Rosas a Leandro N. Alem: 21:02.
-
Último servicio desde Leandro N. Alem a Rosas: 21:32.
Línea C
-
Último servicio desde Constitución a Retiro: 21:35.
-
Último servicio desde Retiro a Constitución: 21:48.
Línea D
-
Último servicio desde Congreso de Tucumán a Catedral: 21:07.
-
Último servicio desde Catedral a Congreso de Tucumán: 21:38.
Línea E
-
Último servicio desde Pza. de los Virreyes-E. Perón a Retiro: 21:00.
-
Último servicio desde Retiro a Pza. de los Virreyes-E. Perón: 21:32.
Línea H
-
Último servicio desde Hospitales a Fac. de Derecho-J. Lanteri: 21:54.
-
Último servicio desde Fac. de Derecho-J. Lanteri a Hospitales: 21:32.
Premetro
-
Último servicio desde Intendente Saguier a Centro Cívico: 21:07.
-
Último servicio desde Centro Cívico a Intendente Saguier: 21:38.
-
Último servicio desde Intendente Saguier a General Savio: 20:55.
-
Último servicio desde General Savio a Intendente Saguier: 21:27.
25 de diciembre
El jueves 25 de diciembre los servicios del Subte y Premetro funcionarán con horario de domingos y feriados:
Línea A
-
Último servicio desde San Pedrito a Plaza de Mayo-Casa Rosada: 22:08.
-
Último servicio desde Plaza de Mayo-Casa Rosada a San Pedrito: 22:36.
Línea B
-
Último servicio desde Rosas a Leandro N. Alem: 22:00.
-
Último servicio desde Leandro N. Alem a Rosas: 22:28.
Línea C
-
Último servicio desde Constitución a Retiro: 22:21.
-
Último servicio desde Retiro a Constitución: 22:34.
Línea D
-
Último servicio desde Congreso de Tucumán a Catedral: 20:32.
-
Último servicio desde Catedral a Congreso de Tucumán: 21:00.
Línea E
-
Último servicio desde Pza. de los Virreyes-E. Perón a Retiro: 21:56.
-
Último servicio desde Retiro a Pza. de los Virreyes-E. Perón: 22:28.
Línea H
-
Último servicio desde Hospitales a Fac. de Derecho-J. Lanteri: 22:51.
-
Último servicio desde Fac. de Derecho-J. Lanteri a Hospitales: 22:29.
Premetro
-
Último servicio desde Intendente Saguier a Centro Cívico: 21:00.
-
Último servicio desde Centro Cívico a Intendente Saguier: 21:32.
-
Último servicio desde Intendente Saguier a General Savio: 20:47.
-
Último servicio desde General Savio a Intendente Saguier: 21:19.