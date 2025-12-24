Navidad: cómo funcionará el subte en el AMBA este 24 y 25 de diciembre.

El subte en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) seguirá funcionando en Navidad, pero con algunas cosas a considerar. Como todos los años, el transporte público no se detiene por las fiestas, pero se aplicarán esquemas especiales y frecuencias reducidas.

Este miércoles 24 de diciembre, todas las líneas de subte y el Premetro operarán con un horario acotado, al igual que los colectivos. En cuanto al 25 de diciembre, se regirá por el cronograma de feriados y domingos, con una frecuencia más reducida en comparación a los días hábiles.

Cómo funcionará el subte en Navidad en el AMBA según cada línea

24 de diciembre

Línea A

Último servicio desde San Pedrito a Plaza de Mayo-Casa Rosada: 21:06.

Último servicio desde Plaza de Mayo-Casa Rosada a San Pedrito: 21:32.

Línea B

Último servicio desde Rosas a Leandro N. Alem: 21:02.

Último servicio desde Leandro N. Alem a Rosas: 21:32.

Línea C

Último servicio desde Constitución a Retiro: 21:35.

Último servicio desde Retiro a Constitución: 21:48.

Línea D

Último servicio desde Congreso de Tucumán a Catedral: 21:07.

Último servicio desde Catedral a Congreso de Tucumán: 21:38.

Línea E

Último servicio desde Pza. de los Virreyes-E. Perón a Retiro: 21:00.

Último servicio desde Retiro a Pza. de los Virreyes-E. Perón: 21:32.

Línea H

Último servicio desde Hospitales a Fac. de Derecho-J. Lanteri: 21:54.

Último servicio desde Fac. de Derecho-J. Lanteri a Hospitales: 21:32.

Premetro

Último servicio desde Intendente Saguier a Centro Cívico: 21:07.

Último servicio desde Centro Cívico a Intendente Saguier: 21:38.

Último servicio desde Intendente Saguier a General Savio: 20:55.

Último servicio desde General Savio a Intendente Saguier: 21:27.

25 de diciembre

El jueves 25 de diciembre los servicios del Subte y Premetro funcionarán con horario de domingos y feriados:

Línea A

Último servicio desde San Pedrito a Plaza de Mayo-Casa Rosada: 22:08.

Último servicio desde Plaza de Mayo-Casa Rosada a San Pedrito: 22:36.

Línea B

Último servicio desde Rosas a Leandro N. Alem: 22:00.

Último servicio desde Leandro N. Alem a Rosas: 22:28.

Línea C

Último servicio desde Constitución a Retiro: 22:21.

Último servicio desde Retiro a Constitución: 22:34.

Línea D

Último servicio desde Congreso de Tucumán a Catedral: 20:32.

Último servicio desde Catedral a Congreso de Tucumán: 21:00.

Línea E

Último servicio desde Pza. de los Virreyes-E. Perón a Retiro: 21:56.

Último servicio desde Retiro a Pza. de los Virreyes-E. Perón: 22:28.

Línea H

Último servicio desde Hospitales a Fac. de Derecho-J. Lanteri: 22:51.

Último servicio desde Fac. de Derecho-J. Lanteri a Hospitales: 22:29.

Premetro